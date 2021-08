Marita Palacios detalló cuáles son las condiciones necesarias para el regreso a clases semipresencial o presencial. | Fuente: Andina

El Consejo de Ministros inició ayer 4 de agosto el debate para declarar la educación en emergencia, debido a la pandemia de COVID-19, según informó el jefe de gabinete Guido Bellido. Marita Palacios, presidenta del Consejo nacional de educación, se mostró a favor de esta decisión y detalló qué condiciones se necesitan para el regreso a clases presenciales.

“Razones hay para esas declaratoria de emergencia”, indicó a RPP Noticias. “Estamos en situación de emergencia nacional. Por la pandemia se han suspendido algunos derechos como la libre circulación y eso ha afectado a niños, adolescentes y jóvenes que, por esa razón, han estado aislados y han perdido interacciones muy importantes para su aprendizaje”.

Para Palacios, la “interacción” es fundamental para la enseñanza, y es esa misma la que más se ha visto afectada en la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus: “Ha afectado su bienestar emocional y sus aprendizajes, porque no se no se ha podido desarrollar el currículo plenamente y muchos no han tenido acceso a las estrategias del Minedu”.

“Eso configura una situación crisis y emergencia”, añade la representante del CNE. ¿Por qué es necesaria y qué puntos deberían ser importantes en la declaratoria de emergencia del sistema educativo? “Un estado de emergencia le da competencias especiales al sector, con la idea de que tome decisiones más ágiles”, explica Marita Palacios.

Sin embargo, de momento no se tiene conocimiento de cuáles son los objetivos o acciones prioritarias que tomará en cuenta el Ministerio de educación para efectuar el plan de emergencia para la educación a nivel nacional. A razón de esto último, el CNE ha compartido su visión de qué temas son urgentes en estos momentos.

¿Qué condiciones se necesitan para reabrir las escuelas?

Marita Palacios, presidenta del CNE, detalló que existen una serie de condiciones necesarias para el regreso seguro a clases semipresenciales o presenciales al 100 por ciento. “La primera es la vacunación de los docentes y personal administrativo, esta vacunación está avanzando”, comentó.

Según recogen las cifras oficiales del Minedu, hay 33 mil servicios educativos habilitados. “Servicio no es igual a escuela o edificio escolar”, explica, y agrega que se tratan de servicios de inicial, primaria o secundaria que ya reúnen las condiciones que exige el Minsa para el retorno a los colegios.

Las condiciones sanitarias y de bioseguridad por la COVID-19 para las clases presenciales deberán tomarse en cuenta para el debate de la declaratoria de emergencia del sector educativo. “Cuando los padres vean que están habilitadas, puedan sentir confianza de enviar a sus hijos [al colegio]”, concluyo Palacios.

