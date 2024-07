Producción de carne de burro es "limitada" en Perú tras anuncio de su exportación, advierte asociación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Asociación de Productores de Carne Bovina dice que la producción de carne de burro es “limita” en Perú tras anuncio del Mincetur

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, anunció recientemente que el Perú exportará productos que antes no ingresaban a China, como la carne de burro, que tiene una alta demanda en el país asiático.

En declaraciones a Canal N, la titular del Mincetur destacó que la exportación de carne de burro se da tras la firma de los protocolos sanitarios entre la Administración General de Aduanas de China (GACC) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), el pasado viernes 28 de junio.

Y es que la carne de burro es utilizada en China para la producción del ejiao, una especie de gelatina empleada en la medicina tradicional y en productos de belleza, según destacó Galdo.

¿Qué dice la Asociación de Productores de Carne Bovina sobre el anuncio del Mincetur?

No obstante, el ingeniero zootecnista y presidente de la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina, John Chauca, dijo que la producción de carne del asno no es masiva en el país, por lo que dijo no saber cuán favorable sea para el sector el anuncio del Mincetur.

“La verdad es que económicamente no sé qué tanto sea favorable porque la producción de burro en nuestro país es bastante limitada”, declaró a RPP.

Chauca comentó que la crianza del burro, al menos en nuestro país, sirve para el transporte y carga en zonas remotas, mas no se centra en el consumo.

“Ahora con tantas carreteras la gente cría menos burros, el burro es un tema de carga y no es para producción de carne. La salida de ese ganado, un criador, pues, tiene su burro entre cinco a seis años; entonces la producción de carne es poca”, complementó el especialista.

Además de la carne de burro, los acuerdos suscritos entre el Senasa y la CGACC también contemplan los protocolos fitosanitarios para exportar uva de mesa por vía área al mercado chino.