Familiares esperan información sobre sus seres queridos en las afueras del hospital regional de Ayacucho tras la jornada de protestas del jueves último en Ayacucho. | Fuente: EFE

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho elevó a 9 la cifra de fallecidos tras los graves enfrentamientos que se produjeron el pasado jueves entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas. Con ello, el total de decesos a nivel nacional desde el inicio de las protestas sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte asciende a 23.



"Se informa que, pese a todos los esfuerzos del personal de salud y médicos del Hospital Regional de Ayacucho, uno de los heridos falleció en horas de la madrugada de hoy", indicó en un comunicado.



La entidad regional detalló que en su jurisdicción también se reportan 61 heridos.

En vísperas, Carlos Rua, gobernador regional de Ayacucho, criticó al Ejecutivo y al Congreso han dado medidas para poner fin a la crisis política y social que se vive desde hace una semana en el país. En ese sentido, reveló que le dio sus reclamos a la presidente Dina Boluarte por lo que pasa en su región.

"Vemos que hay mucha pasividad en el Congreso, no hay reacción del Ejecutivo. Esto se pone cada vez más peligroso. No podemos tener más tiempo para tomar decisiones y buscar una pacificación a las regiones del país. En ese sentido, ayer conversé personalmente con la señora Boluarte y le dije que mi pueblo está sangrando y no es posible que como presidenta permita eso", expresó en el programa Todo se sabe de RPP.

El gobernador de Ayacucho criticó también que en Lima se haya tomado con indiferencia la muerte de ocho personas en su ciudad y las pocas decisiones que han tomado los ministros.

"En otros momentos, los ministros hubieran renunciado inmediatamente, porque ahora vemos como muere un ayacuchano, lamentablemente desde Lima miran con una indiferencia. Yo creo que los peruanos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, manifiesto como gobernador mi preocupación y hasta el día de hoy vamos viendo cómo el Gobierno nacional, el Congreso, no soluciona esta crisis que vive el país y vamos a tener más muertos", manifestó el gobernador.

Por otro lado, Rua reiteró que la presidenta Dina Boluarte es la responsable de lo ocurrido en Ayacucho, debido al decreto de estado de emergencia.