Reunión de autoridades con movimientos indígenas. | Fuente: Difusión

Los pueblos en aislamiento y contacto inicial (Piaci) de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) ven peligrar su salud debido a la constante exposición a metales pesados como el mercurio. Ante ello, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a los pueblos indígenas amazónicos a nivel nacional, exigió a los Ministerios de Cultura (Mincul) y Salud (Minsa) ejecutar medidas resolutivas para atender a la población afectada; pues aún no se ha determinado la fuente de la contaminación, situación que amenaza la salud de estos pueblos. Sin embargo, la organización indígena advierte que esta no es la única amenaza. Otras enfermedades pueden extenderse en la Reserva si no se garantiza la intangibilidad de la misma y la atención de salud adecuada.

En una nueva sesión de la Mesa Técnica RTKNN y otros, organizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República -presidida por Wilbert Rozas- los representantes del Minsa, encabezados por el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Óscar Cosavalente Vidarte, señalaron que hay personal que brinda atención a los afectados por la exposición al mercurio, que se encuentran “estables”. No obstante, explicaron que no se les ha brindado tratamiento especializado ya que se desconoce la fuente de contaminación.

A su turno, Elena Burga, Viceministra de Interculturalidad, señaló que en el 2018 convocaron a una reunión con los sectores de Salud y Ambiente para determinar la fuente de la contaminación a través de un estudio que aún no se pudo realizar por su alto costo. Sin embargo, aseguró que este año se retomarán las gestiones para llevarlo a cabo.

Para Richard Rubio, vicepresidente de AIDESEP, estas explicaciones no fueron satisfactorias y reflejan la falta de compromiso del Gobierno. “No basta con expresar su voluntad política, se necesita plasmar todo en un decreto supremo o una resolución ministerial. Esperamos que identifiquen cuál es la fuente de contaminación y que involucre también al Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), que es la organización representativa de la zona, en el recojo de estas muestras, para dar legitimidad y confianza al proceso".

"Además, Salud debe emitir una opinión técnica que determine si en la actual situación de estos pueblos, es prudente dejar la puerta abierta a que se desarrollen actividades económicas, con el ingreso de agentes externos en la Reserva. “Si al Estado le preocupa la inversión pública, ¿por qué no se atiende a las personas que están ahí, primero? Hasta ahora no han sido capaces de determinar porqué se han contaminado y ¿vamos a exponerlos a otras amenazas?”, agregó.

Expertos opinan

De otro lado, Jackeline Borjas, especialista de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indicó que “la reserva se debe mantener intangible frente a agentes externos, tal y como está determinado en su norma de creación”. La recategorización de la Reserva nos exige fortalecer, no debilitar las garantías de protección a estos pueblos. Está en manos del Ministerio de Cultura mantener la intangibilidad de la Reserva”.

Por su parte, Nelly Aedo, de la Defensoría del Pueblo, señaló que se debe respetar el Principio de No Contacto. “Independientemente de si se refuerzan los puestos de control, el desarrollo de actividades económicas es legalmente incompatible con este principio”. “Si pretendo sancionar a quien se acerca a tomar una fotografía o a quien quiere comunicarse con ellos, sería esquizofrénico que, por otro lado, el Estado permita actividades económicas.”

Compromisos

Gustavo Zambrano, represente del Mincul, ratificó el compromiso de su institución de solicitar la opinión de organismos internacionales sobre la necesidad de mantener la intangibilidad de la RTKNN y a que los estudios recojan los aportes de las organizaciones indígenas y a determinar la fuente de contaminación por mercurio antes de que acabe el año; mientras que el Viceministro Cosavalente se comprometió a transparentar la información, a conducir un nuevo análisis de la situación de salud y a realizar un diagnóstico sobre los puestos de atención, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud de la zona.