¿Qué es el fanatismo extremo y cuáles son sus consecuencias?

Al abordar el caso de los enfrentamientos entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, el experto destaca la distinción entre el fanatismo y la imputabilidad, señalando que si bien el fanático puede estar influenciado por emociones intensas, no se le puede eximir de culpa por sus acciones. Este comportamiento, que a menudo conlleva la transgresión de normas sociales y legales, puede estar vinculado a trastornos de personalidad como el antisocial, caracterizado por una falta de remordimiento y una propensión a la violencia.

“Probablemente también hay personas con problemas de personalidad importante, como por ejemplo antisociales, que son personas que tienen a romper las reglas, que no les importa lo que pueda suceder con tal de lograr sus metas y algo que es acá central probablemente, es que no sienten culpa, entonces no hay algo que los regule en el sentido de evitar estas agresiones contra las normas, contra la ley”, indicó.

El experto aclara que los perpetradores no suelen ser catalogados como psicóticos, ya que mantienen conciencia de sus acciones. Sin embargo, pueden estar relacionados con trastornos de personalidad, como el antisocial, que implican patrones de comportamiento disfuncionales y persistentes.

El Dr. Sagástegui Soto subraya que el fanatismo no siempre conduce a trastornos de salud mental, pero puede estar asociado con ellos, especialmente cuando se presentan conductas repetitivas y persistentes a lo largo del tiempo. Destaca la importancia de distinguir entre una sola conducta y un trastorno de personalidad, que implica patrones de comportamiento inadecuados y duraderos.

“Una enfermedad mental no se define por un solo síntoma, es una serie de síntomas y usualmente por conductas repetitivas y persistentes por un determinado plazo”, agregó el especialista.

Sagástegui Soto subraya la importancia del tratamiento para los trastornos de personalidad, enfatizando que aunque estos individuos no sean inimputables, necesitan intervención profesional para abordar sus comportamientos problemáticos. Además, identifica características comunes del fanatismo, como la emocionalidad excesiva y la tendencia a generalizar y polarizar opiniones, lo que puede alimentar la escalada de violencia en las barras bravas.

“En el caso de alguien que es fanático al futbol y tiene conductas antisociales o tiene trastornos de personalidad, ese es el que puede cruzar la línea y agarrarse a balazos, este ya sería considerado un delincuente. Es cierto que es un trastorno mental también pero como son personas que tienen la capacidad de darse cuenta, de diferenciar el bien y el mal, entonces los hacen personas de mal”, mencionó el médico psiquiatra.

El Dr. Sagástegui Soto identifica características comunes del fanatismo, como la involucración emocional extrema y la tendencia a generalizar y polarizar opiniones. Además, destaca el papel de las barras bravas en alentar la violencia y la transgresión de normas sociales.

“Lo común es que se involucran emocionalmente con el sujeto de fanatismo, se involucran tanto emocionalmente que no les permite razonar adecuadamente en el sentido de darse cuenta de que puede estar mal o que puede estar bien, pero mientras no transgredan las normas no hay problema”, remarcó el doctor.

En cuanto a la detección temprana de comportamientos antisociales en niños, el experto insta a los padres a estar atentos a señales como el comportamiento recurrente de desobediencia, el maltrato animal o el juego peligroso. Destaca la importancia de buscar ayuda profesional y fomentar una educación que promueva relaciones familiares saludables y la prevención de la violencia.

“Desde pequeños por ejemplo, cuando vemos conductas en niños que se escapan mucho del colegio, no obedecen a los padres, pero no solo una vez, si no que es algo constante, o que les gusta jugar con fuego, o maltratan animales, allí tenemos que ponernos en alerta y buscar ayuda a fin de que estos niños sean orientados adecuadamente”, finalizó.

