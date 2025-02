Real Plaza Trujillo: ¿cuán estrictas son las medidas para obtener una licencia de construcción?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras lo ocurrido en Real Plaza de Trujillo, Gómez se cuestionó qué va a pasar con los informales | Fuente: RPP

El inspector departamental de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú en La Libertad, Gelqui Gómez, señaló que en nuestro país, pese a que la normativa cuenta con estándares altos, la corrupción genera que sacar un certificado sea más fácil de lo esperado, por lo que existe un mayor riesgo de nuevos accidentes.

"Conseguir un certificado de Indeci en el Perú no es difícil. Es más, me voy a ir al subestándar. El Reglamento Nacional de Edificaciones regula todas las normas, características, especificaciones que tienen que ver con elementos estructurales, arquitectónicos, de distanciamiento, etc. Inclusive las normas de los sistemas contra incendios", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Nuestros reglamentos son A-1. Son estánderes muy altos. Son estándares americanos aplicados a nuestro país, hechos por académicos de als mejores universidades del Perú, como la UNI, de los mejores oficiales. Sin embargo, el subestándar no pasa por las normas, sino por las personas, por los funcionarios corruptos que hay en todas las municipalidades y por los gobernantes impresentables en cuanto a no tener valor, ética y capacidad", agregó.

¿Qué va a pasar con los informales?

En otro momento, Gómez se mostró preocupado por los informales, pues en los últimos años se han quemado casi 20 galerías, las cuales continúan funcionando.

"Ha pasado esto en una empresa seria, que tiene sus protocolos, que tiene varias tiendas a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con los informales? En septiembre del 2023 acá en Trujillo se quemaron cinco galerías. En 2018 se quemaron 14 galerías. Y no tienen la menor idea de cómo es. Sigue igual, porque sacan una medida cautelar y siguen funcionando", finalizó.