La representante de ollas comunes a nivel nacional, Irene Chávez, lamentó que las autoridades dilaten la reglamentación para el presupuesto de las ollas comunes, que tiene que estar listo como máximo este 10 de junio.

"No sabemos por qué dilatan el presupuesto a las ollas comunes", expresó en RPP Noticias. "Lo que yo le pediría a las autoridades locales, como al Midis y al presidente, es que apresuren de una vez , porque muchísimas personas están afectadas con la crisis económica", aseveró.

"No solo las personas que están en las ollas comunes, sino a nivel nacional. Si las personas de economía media están mal, imagínese en qué situación están las personas que eran pobres y de extrema pobreza", añadió.

Chávez indicó que se han realizado coordinaciones con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, pero la propuesta de las autoridades fue dar un bono o una tarjeta, lo cual no les permitiría comprar en mercados, sino solo en tiendas por departamento. "Pedimos que sea directo", dijo.

Pedido a Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo, dijo el último fin de semana que solo los "ociosos" pasan hambre, a lo que Chávez respondió que las madres de familia están haciendo muchas cosas para salir adelante, pero no tienen capital para hacer más.

"Si al presidente (...) le rogué, le dije, él conoce la pobreza porque ha vivido en el campo, y si él conoce esa pobreza, no entiendo por qué ahora él no puede hacer justicia de alguna manera para esas personas que están una situación difícil", expresó.

"Las madres en estos momentos se ha organizado a lo que pueden. Las madres han aprendido a hacer queques, pizzas, están en crianza de aves, han salido a vender huevos, comida, pero si ellas tuvieran un capital, ellas podrían hacer mucho más", acotó.

En esa línea, le pidió al presidente Pedro Castillo que no se politicen los alimentos y que atienda las necesidades de la población, pues como mandatario esa es su obligación.



"Pedirle al presidente de la República, por favor, lo único que le voy a pedir es que no puede ser politizados los alimentos. Que piense en los miles de niños que en estos momentos están anémicos, y de la anemia a la tuberculosis es un solo paso. Él como presidente está en la obligación de atender a la población peruana, ya no es sindicalista, está en sus manos. Él ya no necesita a quién pedir, está en sus manos nada más", acotó Chávez.