Restos simbólicos del hijo menor de Túpac Amaru II llegarán al Perú: ¿por qué la Corona española le perdonó la vida?

Los restos simbólicos de Fernando Túpac Amaru Bastidas, hijo menor de José Gabriel Condorcanqui -Túpac Amaru II- y Micaela Bastidas, fueron entregados ayer, viernes, al alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, en una ceremonia llevada a cabo en el templo de San Sebastián, en Madrid, España.

Se espera que, en las próximas horas, los restos lleguen a Lima y, posteriormente, a Cusco, donde se prepara un homenaje a la estirpe Condorcanqui Bastidas “por la rebelión contra el dominio español en el siglo XVIII”.

Sin embargo, la vida de Fernando Túpac Amaru ha permanecido fuera de los focos de la historia que conoce la mayoría de peruanos, debido a que, tras presenciar la brutal ejecución de sus padres a manos de las autoridades españolas, siendo apenas un niño de 12 años, no fue ejecutado, sino que fue desterrado del país y llegó a España, donde estuvo encarcelado varios años.

Luego vivió una serie de penurias económicas que lo mantuvieron en la indigencia y enviando cartas de clemencia al rey de España. Finalmente, falleció a los 31 años, en 1799, víctima de tuberculosis, con una salud física y mental totalmente resquebrajadas.

¿Por qué la Corona española perdonó la vida a Fernando Túpac Amaru?

Tras ser capturado en Langui, Cusco, en abril de 1781, Túpac Amaru II fue objeto de una serie de torturas por parte de las autoridades españolas, al igual que su esposa Micaela Bastidas, su hijo Hipólito y otros de sus familiares y partidarios.

Óscar Cáceres, historiador cuzqueño, en diálogo con RPP, indicó que el pequeño Fernando fue forzado no solo a presenciar estos actos de crueldad, sino que incluso se le obligó a ser partícipe de ellos.

"Los españoles, utilizando la sensibilidad humana de un niño, le dijeron a Fernando Túpac Amaru que le dijera a su padre que delatara quiénes estaban apoyando esta gran rebelión, esta gran revolución. Fernando Túpac Amaru, muy sensible, pidió a Túpac Amaru que delatara a los cómplices, a los que estaban apoyando la rebelión, pero este no delató a ningún cómplice que estaba apoyando. Lo propio también pasó con la madre. Fernando Túpac Amaru fue obligado a quemarle el seno a Micaela Bastidas. Fue una tortura psicológica y física la que pasó Fernando Túpac Amaru", detalló.

El historiador indicó que el hijo menor de Túpac Amaru II, según figura en el acta de sentencia resguardada en la biblioteca Gustavo Pérez Ocampo, también había sido condenado a muerte al igual que su familia. Pero, ¿qué fue lo que salvó su vida aquel fatídico 18 de mayo de 1781, en que tuvo que presenciar la ejecución de sus padres y familiares en la Plaza de Armas del Cusco?

"Fernando Túpac Amaru también estaba sentenciado a morir. Dentro del acta, se establece el orden en el cual iban ser ejecutados, y los últimos eran José Gabriel Túpac Amaru y Fernando Túpac Amaru. Esto con el propósito de generarles mayor dolor, mayor agonía, mayor sufrimiento a Túpac Amaru II y, sobre todo, a Fernando Túpac Amaru, que era el último de los hijos menores", señaló Cáceres.

"Pero ¿por qué a Fernando Túpac Amaru no lo sentencian a morir? Parte del clero de la Iglesia Católica se opuso argumentando de que no había razón jurídica para sancionar o para sentenciar a un niño promedio, entre 8 a 10 años. ¿Qué razón había para sentenciar a un niño que era totalmente inocente? Por esa razón a Fernando Túpac Amaru y a Mariano Túpac Amaru no los sentencian a morir. Sin embargo, ellos fueron testigos del horror, del drama de la ejecución, de cómo terminan seccionando el cuerpo de Túpac Amaru, cómo matan a patadas y a garrote a Micaela Bastidas y a su hermano Hipólito. Es un drama totalmente horroroso", añadió.

Aunque se le había perdonado la vida, la Corona española se ensañó contra él. Después de caminar más de dos meses desde Cusco a Lima, fue encerrado por unos años en el Castillo Real Felipe en el Callao, donde permanecería hasta su destierro rumbo a una prisión de África.

No obstante, cuando era trasladado hacia su destino, el navío naufraga cerca a las costas de Portugal. Pese a ello, logra salvar su vida, deambula durante un tiempo en Peniche y, finalmente, se entrega a las autoridades españolas, quienes lo apresan en las mazmorras de San Sebatián, en Madrid, y posteriormente en Santa Catalina, en Cádiz.

"En estos lugares, estuvo en total aislamiento por temor a que vaya a socializar. Y como estaba en total aislamiento, Fernando fallece a los 30 años, en promedio. Según los testimonios históricos, muere de tuberculosis, se le veía muy esquelético por la vida agónica que había pasado", indicó Cáceres.

"Después fue enterrado en el mismo lugar, aunque, según la historia, no se tiene una ubicación precisa, porque este espacio del cementerio de San Sebastián, en el barrio de Lavapiés, ha sufrido muchos cambios urbanísticos, la Guerra Civil española y, posterior a eso, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos cambios han trastocado el lugar donde fue sepultado Fernando Túpac Amaru", agregó.

Por este motivo, es que se trata de los restos simbólicos de quien fuera el último hijo de Túpac Amaru II, líder de una de las principales gestas emancipadoras de la región, precursora de la independencia del yugo español, que fue reprimida no solo con la brutal ejecución de sus líderes, sino con el ensañamiento contra un menor inocente que ahora, más de 200 años después, regresará a su tierra.