Retos mortales en las redes: ¿qué deben hacer los padres para evitar que sus hijos caigan en estas tendencias?

Actualidad La decana del Colegio de Psicólogos de Lima dijo que pasar tiempo de calidad con los hijos es fundamental

El último lunes, una menor de 11 años, que cursaba el quinto grado de primaria, ingirió una pastilla dentro de su colegio, como parte de un presunto reto viral de la red social TikTok. Dos días después, en medio de un cuadro de muerte cerebral, la niña falleció en el Hospital Cayetano Heredia.

Este caso ha disparado las alertas en padres de familia pues no sería la primera vez que se reporta un caso de este tipo en un colegio del país. Además, la popularidad de retos promovidos por dicha red social continua en aumento entre los niños y adolescentes.

Al respecto, cabe preguntarse: ¿qué deberían hacer los padres de familia para evitar nuevas tragedias de este tipo?

Tiempo de calidad con los hijos

Mabel Burga, decana del Colegio de Psicólogos de Lima, en diálogo con RPP Noticias, recomendó a los padres de familia dedicar "tiempo de calidad" a sus hijos, pues tienen la responsabilidad de la "formación emocional y racional" de los menores.

"Hay que entender el concepto de padre. Como padre, yo soy el que da la vida, es verdad; pero también soy el que va a decidir cómo se va a ser en el mundo. Por lo tanto, hay que dar pautas para los hijos, sin ningún miedo", sostuvo.

En ese sentido, indicó que "programar tareas compartidas en casa" ayuda a los menores ha desarrollar discernimiento y habilidades en la resolución de problemas.

"Programen cosas en casa, los chicos pueden trabajar sin ningún problema en diferentes cosas en la casa para ayudar, según las edades, pero vamos a tener que trabajar directamente con ellos, porque eso va a ayudar a que puedan tener un pensamiento más racional, (desarrollar) las áreas ejecutivas, cómo se enfrenta un problema", explicó.

Los padres deben controlar uso de redes sociales

Asimismo, la decana del Colegio de Psicólogos de Lima señaló que hay padres de familia que dedican un excesivo tiempo a las redes sociales, con lo que dan un mal ejemplo y descuidan a sus hijos.

"Aquí debemos trabajar con la familia y ser conscientes de que se está dejando de lado a los hijos por las redes sociales, aun después del trabajo, y se les está dejando huérfanos", indicó.

"Eso hace que no se analice, que no se razone, que no se les enseñe formas a los menores para que puedan pensar qué es lo que se va a hacer, qué está mal, como se entienden las cosas y cómo se solucionan problemas", agregó.

Respecto a ello, consideró que los padres no solo deben enfocarse en actividades laborales, sino en "conversar" con sus hijos, no solo de temas vinculados al lado académico.

"Sé que estamos en un mundo en que la necesidad económica la tenemos todos; pero sí necesito calidad de tiempo con mis hijos (…) Cuando lleguen del trabajo, el primer recuerdo que tendrán los hijos será de los padres llegando a abrazar, a querer, a engreír, a conversar un poco conmigo", indicó.

Además, remarcó que las escuelas están orientadas a formar "un lado más cognitivo de aprendizaje", por lo que son los padres los responsables de formar otras habilidades indispensables en el desarrollo de la personalidad del menor.

Añadió a ello que los padres deben trabajar en coordinación con los maestros de las escuelas pues estos últimos "saben quiénes están rindiendo y quiénes no, quién llegó triste o alegre y quién al siguiente día cambió y por qué cambió".

"Son reacciones que se deben tener en cuenta para poder informar al psicólogo y decirles que está pasando algo y trabajar en prevención. Las escuelas son prevención", puntualizó.