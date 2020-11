Richard Arce dice que "no es el momento" de un referéndum para cambio de Constitución

Richard Arce pertenece actualmente al partido Renacimiento Unido Nacional (Runa). | Fuente: Andina

El excongresista de Nuevo Perú Richard Arce dijo este sábado que está de acuerdo con realizar una consulta popular para decidir un cambio de Constitución, pero señaló que no es el momento de promover esa reforma, cuando el Perú atraviesa una crisis económica por la pandemia de la COVID-19.



"La Constitución del 93 debería ser cambiada por su origen espurio y evidentemente tiene serias falencias [...] (pero) en ese mismo campo de la responsabilidad, deberíamos generar un espacio de reflexión a nivel nacional, y creo que no es el momento; porque tenemos que recuperar primero el país de esta situación de crisis, de pandemia", dijo a RPP Noticias.

La convocatoria a un referéndum para decidir si se convoca a una asamblea constituyente para elaborar una nueva carta magna es propuesto por líderes políticos de izquierda, como Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, y José Vega, de Unión por el Perú (UPP). En el Congreso, las bancadas de UPP y Descentralización Democrática presentaron proyectos de ley para convocar a un referéndum en las elecciones generales de abril para decidir el cambio de la Constitución.

Richard Arce sostuvo que promover el cambio de Constitución no es, exclusivamente, "un tema de izquierdas", sino "una necesidad de todo el país"; no obstante, dijo que no debe hacerse "por un aprovechamiento político" o "por coyuntura electoral".

"Se desvirtuaría la necesidad de modificar componentes de la Constitución que son determinantes para el desarrollo de la patria", dijo.

En opinión del exparlamentario, una mejor fecha para una consulta popular sobre si está a favor o no de la redacción de una nueva carta magna, sería en las elecciones municipales y regionales de 2022. "Creo que sería mucho más democrático", dijo.

Richard Arce buscó ser precandidato a la Presidencia en el partido Renacimiento Unidad Nacional (Runa), pero su lista fue objetada internamente y no fue inscrita por el órgano electoral central de esa agrupación política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En diálogo con RPP Noticias, el excongresista informó que presentó una apelación ante el JNE, pero fue denegada y con ello no podrá participar en las elecciones internas de Runa.