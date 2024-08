Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Rolando Arellano sobre su columna en RPP: “Es necesario resaltar lo bueno para seguir haciéndolo”

El psicólogo y presidente de Arellano Consultoría para Crecer, Rolando Arellano Cueva, habló este miércoles sobre el contenido de su columna de opinión en la multiplataforma de RPP: ‘La Mirada Positiva’.

En Ampliación de Noticias, Arellano Cueva explicó que hablar de las “buenas noticias” no significa que todo está bien en el país, porque -repitió- hay “muchas cosas por mejorar”, sino que es necesario “resaltar” y replicar las acciones ejemplares.

“Es importante respetar la mirada crítica, pero también es necesario resaltar lo bueno para seguir haciéndolo”, destacó. “El pesimismo paraliza”, agregó.

El catedrático universitario insistió en que la idea no es dejar de quejarse “de lo mal” que está el sistema y las autoridades, pero que sí es importante reconocer los esfuerzos de los peruanos que colocan al país “en una situación promedio y mejor” que algunas de las naciones de la región.

“Debemos reconocer esa capacidad de arreglar nuestras y de encargarnos de nosotros mismos para seguir avanzando”, indicó.

A modo de ejemplo, Rolando Arellano reflexionó que hay personas que se quejan del frío durante el invierno en Lima; sin embargo, recordó que en otros puntos del mundo -como Rusia, Canadá, Finlandia, Islandia, entre otros- esta temporada llega a temperaturas extremas superiores a las registradas en la capital.

Así, dijo que, en vez de quejarnos del invierno, la interrogante debe podemos aprovechar los peruanos las bondades de nuestro clima.

“La verdad es que tenemos uno de los mejores climas del mundo, no tenemos los extremos de otros países y podemos producir tomates todo el año. En estos momentos de frío, en la sierra y en la selva es momento del verano; y en que llega el turismo, y no apreciamos eso, y no le ponemos fuerza para aprovechar este maravilloso clima que tenemos”, precisó.

Arellano lanzó otra reflexión al mencionar la famosa ‘chanchita’ que realizamos los peruanos para comprar alcohol o los bocaditos de una fiesta. Mencionó que quien no pone el dinero, no tiene el derecho de reclamar ni de criticar el producto comprado, porque justamente no aportó para la causa común.

En ese sentido, dijo que hay quienes piden mejores carreteras, hospitales y colegios, cuando en la práctica no pagan impuestos.

“La ‘chanchita’ es un ejemplo de trabajo; sin embargo, nos quejamos de lo poco que recibimos y no damos para la chanchita. Por ejemplo, el tema tributario, solo el 25 % pagamos impuestos directos. Reclamamos que no hay policías, parques buenos, o que las pistas están malas; pero no damos para la ‘chanchita’”, acotó.

El titular de Arellano Consultoría para Crecer cerró la entrevista diciendo que seguirá señalando los aspectos positivos del país en su columna semanal.