San Martín: denuncian que 'operadora' de Nicanor Boluarte presionó a prefectos y subprefectos para recolectar firmas e inscribir partido

Una investigación periodística denunció que prefectos y subprefectos fueron amenazados a llenar fichas de inscripción del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), cuyo coordinador nacional es Nicanor Boluarte —hermano de la presidenta Dina Boluarte—, con miras a las elecciones generales de 2026.



Un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que Griselda Herrera, coordinadora de la organización política en la región San Martín, sería la encargada de obligar a esos servidores públicos de esa jurisdicción para crear la agrupación.



"Nos habían obligado que tengamos que hacer los comités provinciales para que podamos estar en el cargo", dijo Atiliano Delgado, subprefecto provincial de Bellavista.



Explicó que Herrera Vásquez los "chantajeaba", porque "se había comprometido a conseguir 10 000 firmas en la región San Martín". "Y mil firmas era por cada provincia", detalló.



En ese mismo hilo conductor, Mac Sánchez, subprefecto del distrito de La Banda de Shilcayo, señaló que una de las funciones de todo subprefecto era conseguir firmas de afiliados para inscribir al partido ante la Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



"El condicionamiento es 'si no cumples fichas, te vas del cargo'”, remarcó, por su parte, Agustín Soria, subprefecto distrital de Alberto Leveau.



Por si fuera poco, a los subprefectos, siempre según la investigación periodística, también se les exigía cuotas de dinero para que la coordinadora regional Griselda Herrera —quien tuvo un breve paso por la jefatura de Qali Warma en la región San Martín— administre dichos recursos económicos.



Chats y coordinaciones

A su turno, el médico Armando Villanueva, quien fue nombrado prefecto provincial de San Martín, añadió que Griselda Herrera "tenía el poder" por "órdenes" de Nicanor Boluarte de decidir "que tal prefecto vaya" a tal lugar o incluso de cesarlo.



El dominical indicó también que Griselda Herrera creó un grupo de WhatsApp para mejorar la coordinación con los prefectos y subprefectos.



"Si asumieron un cargo de confianza, asumieron sabiendo bien sabiendo bien claro cuál va a ser el trabajo político. Y si este pequeño trabajo de recolectar firmas para nuestra afiliación del partido político que les encomendaron no pueden hacerlo, no lo hagan. Y si no, caballero nomás, pongan su cargo a disposición, así de simple", se lee en el chat.