San Martín: tres desaparecidos dejó naufragio de embarcación en el río Huallaga

Entre los desaparecidos se encuentra una menor de 8 años. Los pobladores continuarán con las labores de búsqueda este martes.

Tres personas desaparecidas dejó el naufragio de una embarcación en el río Huallaga, en el sector Corazón de Jesús, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres (región de San Martín), informaron los pobladores.



Se trata de Árvido Acosta, quien iba manejando la embarcación fluvial; Hans Santos, propietario de embarcaciones fluviales en la zona, y una niña de 8 años.



Pobladores encontraron parte del motor de la embarcación hundida en el río Huallaga, e indicaron que continuarán con las labores este martes.

Puno: un muerto deja despiste de vehículo en el lago Lagunillas

Por otra parte, un hombre murió tras despistarse con su vehículo y caer al lago Lagunillas de la vía Juliaca-Arequipa, en el sector de Saravicha en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, región de Puno.

La División policial de San Román informó que el conductor fallecido fue identificado como Aliy Ayqui Ramos (36). Además, señaló que las causas que provocaron este accidente aún se desconocen.

Una representante del Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y las diligencias de ley. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue de la zona para la necropsia de ley.