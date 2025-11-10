Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: días y horarios de los partidos

El vóley no se detiene. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 4 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada empezará el sábado 15 de noviembre con el encuentro entre Deportivo Wanka vs Atlético Atenea. Luego, se disputará el Olva Latino vs Rebaza Acosta. Y cerrará la jornada el partido entre San Martín vs Universitario.

El domingo 16 de noviembre también se disputarán tres partidos. La fecha la abren Kazoku No Peru vs Circolo. Después, jugarán Regatas vs Deportivo Soan. Y cierran la fecha Alianza Lima vs Géminis.

Programación de la fecha 4 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 15 de noviembre

2:45 p.m. | Wanka vs Atenea*

5:00 p.m. | Olva Latino v Rebaza Acosta

7:00 p.m. | San Martín vs Universitario

Domingo 16 de noviembre

12:30 p.m. | Kazoku No Peru vs Circolo*

3:15 p.m. | Regatas vs Deportivo Soan

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Géminis

*Fechas por confirmar

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 3 3 0 9:1 9 1. Universitario 3 3 0 9:1 9 2. San Martín 3 3 0 9:2 9 4. Deportivo Géminis 3 2 1 7:4 6 5. Atlético Atenea 3 1 1 6:5 6 6. Rebaza Acosta 3 2 1 7:5 5 7. Regatas Lima 3 1 2 5:6 3 8. Circolo Sportivo Italiano 3 1 2 4:7 3 9. Olva Latino 3 1 2 5:8 2 10. Deportivo Soan 3 0 3 3:9 1 11. Kazoku No Perú 3 0 3 2:9 1 12. Deportivo Wanka 3 0 3 0:9 0

¿Dónde ver la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.