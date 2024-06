Aeropuertos de Perú en emergencia: ¿Cuáles son las consecuencias del mal estado de los terminales aéreos?

Si bien el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el terminal aéreo más importante de Perú, ha demostrado la fragilidad de su operatividad ante eventos como el accidente de los bomberos del 2022 o el fallo del sistema de luces de la pista de aterrizaje de 2024. Ante esto, los aeropuertos en regiones del país presentan una oportunidad de terminales alternos al de Lima. Sin embargo, el panorama no es favorable.

En el distrito de Yurua, provincia de Atalaya, región Ucayali, se encuentra el único aeródromo que conecta a este lugar no solo con el resto de la región, sino con todo el país. Este terminal aéreo, muy cerca de la frontera con Brasil, carece de una pista de aterrizaje adecuada ya que esta es de tierra firme, la cual tiene capacidad para recibir avionetas.

El alcalde de Yurua, Manuel Arévalo, mencionó que por las condiciones climáticas muchas veces el aeródromo tiene que parar sus operaciones, dejando a la población incomunicada y perjudicando a su paso a la economía local, al traslado de alimentos, de personal de salud y a la ciudadanía.

“Hay momentos de que no se puede, por el tema del acceso. No se puede llegar al distrito desde la ciudad de Pucallpa. Un ejemplo es si hoy llueve, la avioneta no ingresa hasta que de las condiciones del secado de la pista. Puede ser cinco días, siete, 10 días hasta dos semanas”, indicó.

Aeropuerto de Jaén

Ahora vamos a Jaén, en la región Cajamarca, cuyo aeropuerto fue cerrado hace más de un año, algo que perjudica no solo a la economía de la zona, sino también al sector turismo. El alcalde provincial de Jaén, José Tapia Díaz, indicó en enero de 2024 que según un informe de la Cámara de Comercio de Jaén se perdió alrededor de 60 millones de soles durante el año de suspensión de operaciones del terminal.

La suspensión de operaciones en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry de la provincia de Jaén se debe a los trabajos de mejoramiento de la pista de aterrizaje. Según Ivanoska Conde Ríos, operadora turística, sus ventas han bajado un 70% desde el cierre del terminal y, a pesar de que se anunció el retorno de los vuelos para junio de 2024, la reactivación turística será lenta debido a la nueva capacidad de pasajeros que llegarán inicialmente.

“Una recuperación, tampoco, como se sabía realizar con los aviones comerciales. Porque recuerda que esos aviones van a tener solamente 76 pasajeros, o sea, la mitad de lo que normalmente viene no van a ser todos que vengan por turismo. Sin embargo, personalmente mi empresa la que yo estoy a cargo va a empezar ya el 15 a abrir realmente sus puertas Y ver cómo se va desenvolviendo el mercado no, pero va a ser una recuperación lenta de todas maneras”, mencionó.

Aeropuerto de Jauja

Finalmente tenemos el caso de Jauja, en la región Junín. El aeropuerto Francisco Carlé cierra constantemente sus vuelos debido al mal clima y al estado de su pista. La Comisión de Transportes del Congreso de la República aprobó el dictamen para declarar en emergencia y modernizar este terminal aéreo. Sin embargo, sus constantes cierres perjudican de manera económica y social a la población.

Ángel Moisés Huamán Mucha, alcalde de Jauja, indicó que mensualmente se pierden 100 millones de soles, además de saturarse la carretera central, entre otros problemas más.

“Afecta en gran parte. Mensualmente hay una pérdida de 100 millones de soles a la región Junín. Afecta a los hoteles, se encuentran vacíos, los restaurantes, los lugares turísticos y el congestionamiento de la carretera central porque, además, van por la carretera central un montón. Es una alta afectación en la parte productiva y turística. En la parte económica mensual algo de 100 millones”, sostuvo.

Otro aeropuerto que presenta dificultades son el Carlos Martinez de Pinillos de Trujillo en donde el sistema de radares presenta deficiencias, lo cual genera que las aeronaves no puedan aterrizar cuando se registran malas condiciones climáticas. Además, está el caso del aeropuerto de Chinchero en Cusco, el cual ya tiene más de 20 años a la espera de que culminen sus obras, las cuales se espera que terminen en 2026. Y así como estos, hay casos en todo el país. Que este informe sea un llamado de atención a las autoridades. En sus manos esta la solución a este panorama.