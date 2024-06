Ministro de Transportes aseguró que “no hay resolución de contrato” del Aeropuerto de Chinchero y que construcción no se paralizará

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes aseguró que el proyecto del Aeropuerto Chinchero, situado en la provincia de Urubamba, en la región Cusco, sigue en pie y no se paralizará.

En declaraciones para los medios de comunicación tras responder tres pliegos interpelatorios ante el pleno del Congreso, el integrante del Gabinete ministerial afirmó que “no hay resolución de contrato” y que “no estamos en ese proceso”.

“Estamos dialogando con la empresa porque tiene problemas eso ya lo habíamos señalado varias veces en el Cusco, lo sabe el señor gobernador, los alcaldes, esta es una problemática que está planteada hace muchas semanas”, indicó.

Asimismo, sostuvo que está agotando todas las acciones correspondientes para que la construcción del aeropuerto continúe a cargo del Consorcio Natividad Chinchero, dado que es un proyecto prioritario para el Ejecutivo y de interés nacional.

“He estado en el Cusco, en Chinchero, dialogando con los distintos actores y dirigentes locales sobre este tema y lo que tratamos es llegar a la etapa final para definir cómo se resuelve el problema que tiene la empresa y poder mantener la obra vigente que es lo más importante”, manifestó el titular de Transportes.

Cabe señalar, que la mencionada cartera envió una invitación al consorcio para sostener una reunión este jueves, 13 de junio, con el propósito de buscar alternativas de solución para esta obra que beneficiará a millones de pasajeros nacionales e internacionales.

Autoridades y dirigentes pedirán una audiencia al Ejecutivo para que explique las condiciones del contrato para la ejecución del aeropuerto de Chinchero

Congresista Luis Aragón advirtió “resolución de contrato” de la obra

A pesar de que Cusco espera hace 20 años la culminación del aeropuerto Chinchero, las amenazas porque la obra no continúe crecen, sobre todo tras las declaraciones del congresista Luis Aragón, quien advirtió "una amenaza de resolución del contrato de la obra".

A esta conclusión llegó, tras recibir información del embajador de Corea, quien el martes, por la mañana, participó de una reunión con Gustavo Adrianzén, Raúl Pérez-Reyes, y otras personas más en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"En esa reunión la información oficial, proveniente del embajador coreano, es que el MTC había dado a conocer que se tendría que resolver en los próximos días, en las próximas semanas el contrato con la empresa Natividad Chinchero", refirió a RPP.

Según el congresista, este problema podría extender la culminación de la obra todavía hasta el 2030. "Esto sería perjudicial. Podríamos ir a un arbitraje internacional obviamente, procesos judiciales, procesos arbitrales, una nueva convocatoria... Estaríamos hablando que no tendríamos aeropuertos Chincheros por lo menos, según los entendidos, hasta el año 2029 o el año 2030 o hasta más", indicó.

¿Qué tiene que ver Corea con el aeropuerto Chinchero?

Recordemos que la obra se realiza en la modalidad de gobierno a gobierno, con la asesoría técnica de Corea del Sur y significa una inversión de 2,800 millones de soles, según el Ministerio de Transportes. Debería culminarse el 2025, pero el plazo se había extendido hasta el 2026, hasta lo que se conoce.

Aunque, la empresa a cargo de la ejecución del proyecto es la empresa Natividad Chinchero. Esta se encontraba desfinanciada y no podía afrontar sobrecostos que se presentaron en el camino. Si bien solicitó adicionales, estos no fueron aprobados por el gobierno que consideró que no era responsabilidad del Ejecutivo asumirlos.