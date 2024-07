Sedes de Caja Sullana en Lima y Chiclayo no brindan atención al público tras intervención de la SBS [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) informó que este jueves 11 de julio se intervino a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A., la sede principal en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, no brinda atención al público.

En los exteriores de la entidad bancaria, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Balta, en Chiclayo, se puede observar presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP). También se puede ver que en una de las paredes se ha pegado el comunicado emitido por la SBS, cuyos representantes también están al interior de la sede.

RPP constató que un representante de la SBS indicó que hay orden de inamovilidad, es decir, nadie pueden ingresar ni salir de la entidad finaciera. Uno de los ahorristas, Alfonso Chu, manifestó su preocupación por esta situación.

Actualidad Sedes de Caja Sullana en Chiclayo y Lima no brindan atención al público tras intervención de la SBS [VIDEO]

“Vamos a ver cuánto se van a demorar en darnos una cierta seguridad con respecto a nuestros ahorros. Ya ha sucedido en otras instituciones y depende de la institución que adquiera la propiedad de la Caja Sullana para que nos ofrezca un plan de devolución o nuevos servicios. En eso estamos. Tenemos que esperar”, dijo el ahorrista a RPP.

Sede en Lima tampoco brinda atención

Similar situación se vive la mañana de este jueves en la sede de la Caja Sullana, en la ciudad de Lima, ubicada en la cuadra 4 del jirón Cusco, en el Cercado de Lima, donde los usuarios no pueden ingresar.

Un equipo de RPP llegó a la sede de Caja Sullana, donde al interior había aproximadamente veinte trabajadores; quienes llegaron muy temprano; dos representantes de la SBS; encargados de realizar las diligencias respectivas; y un efectivo policial.

Un cliente, identificado como Nicolás Rayo, de 75 años, mostró su preocupación por esta situación. Asimismo, señaló que estaba ahorrando desde hace seis años, cerca de 50 mil soles.

“Claro, preocupado, no sé cómo me van a arreglar esta situación. Yo me confié acá en la Caja. Hoy casualmente he venido a recoger algo para mi sostento, entonces me encuentro con esta situación que está cerrado. Yo no sé nada hasta ahora”, dijo el señor a RPP.