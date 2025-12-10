SENAMHI: Pronóstico del clima hoy miércoles 10 de diciembre 2025

¿Cómo es el clima en el Perú y cuál sería el mejor por regiones?

El clima en el Perú es altamente diverso debido a su geografía, que incluye costa, sierra y selva, además de la influencia de la Cordillera de los Andes y la corriente de Humboldt. En la costa predominan temperaturas templadas y humedad alta, en la sierra los días suelen ser soleados con noches frías, mientras que en la selva el clima es cálido y lluvioso durante gran parte del año. Esta variedad convierte al país en uno de los territorios con mayor diversidad climática de Sudamérica.

Determinar el “mejor” clima depende del estilo de vida y actividades de cada persona. Quienes prefieren temperaturas templadas suelen elegir ciudades costeras como Lima o Trujillo; para quienes buscan un clima seco y soleado, la sierra sur como Arequipa o Cusco es ideal; y los que disfrutan de calor tropical optan por regiones de la selva como Iquitos o Tarapoto. Cada zona del país ofrece un clima particular que influye en el turismo, la agricultura y la vida cotidiana.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 5:00 am hora Perú 18° Nublado Día 20° • Noche 19° Máx./Min. 21°/18° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Arequipa Actualizado 5:00 am hora Perú 12° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 15° Máx./Min. 22°/12° Humedad 45% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Nublado Día 20° • Noche 19° Máx./Min. 22°/17° Humedad 88% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Cajamarca Actualizado 5:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 18° • Noche 12° Máx./Min. 21°/7° Humedad 67% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Chiclayo Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Muy nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 24°/17° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 14 km/h

Piura Actualizado 5:00 am hora Perú 18° Muy nublado Día 24° • Noche 23° Máx./Min. 31°/18° Humedad 85% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Cusco Actualizado 5:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 17° • Noche 13° Máx./Min. 20°/8° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 5:00 am hora Perú 24° Nublado Día 30° • Noche 26° Máx./Min. 32°/24° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 5:00 am hora Perú 23° Algunos chubascos Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 29°/23° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huancayo Actualizado 5:00 am hora Perú 10° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 17°/10° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 5:00 am hora Perú 15° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 16° Máx./Min. 24°/15° Humedad 80% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Ica Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Nublado Día 25° • Noche 21° Máx./Min. 27°/17° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tarapoto Actualizado 5:00 am hora Perú 23° Nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 30°/23° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Lluvia Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 23°/17° Humedad 94% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h