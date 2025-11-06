Últimas Noticias
Fuertes vientos se registran en Pisco: vehículos transitan de forma lenta debido al levantamiento de polvo [VIDEO]

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los fuertes vientos reducen la visibilidad en Paracas, donde las autoridades exhortaron a conducir con precaución. El Senamhi mantiene la alerta meteorológica por ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h en la costa central.

Ica
Fuertes vientos
Los pobladores de Paracas, Tupac Amaru y San Andrés han suspendido sus actividades hasta que termine el evento natural. | Fuente: RPP

La tarde de este jueves se vienen registrando fuertes vientos en la provincia de Pisco, en la región Ica. En Paracas, la visibilidad se ha reducido, por lo que la Policía Nacional ha solicitado a los conductores transitar con precaución para evitar accidentes.

Los pobladores de Paracas, Tupac Amaru y San Andrés han suspendido sus actividades hasta que termine el evento natural, que empezó aproximadamente al mediodía.

El mismo panorama se registra en el desierto de Ocucaje, en la provincia de Ica, donde los vehículos transitan de forma lenta por la Panamericana Sur. Así lo han reportado los conductores en las redes sociales.

Fuertes vientos en Pisco.
Fuertes vientos en Pisco. | Fuente: RPP / Edwin Herrera

Alerta del Senamhi

Cabe señalar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) amplió hasta hoy la alerta por incremento de vientos en la costa peruana, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h.

Las autoridades han solicitado a los autoridades tomar precauciones a fin de evitar accidentes.
Las autoridades han solicitado a los autoridades tomar precauciones a fin de evitar accidentes. | Fuente: RPP / Edwin Herrera

Ica Pisco Fuertes vientos Senamhi

