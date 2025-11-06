Fuertes vientos se registran en Pisco: vehículos transitan de forma lenta debido al levantamiento de polvo [VIDEO]

Los pobladores de Paracas, Tupac Amaru y San Andrés han suspendido sus actividades hasta que termine el evento natural. | Fuente: RPP

La tarde de este jueves se vienen registrando fuertes vientos en la provincia de Pisco, en la región Ica. En Paracas, la visibilidad se ha reducido, por lo que la Policía Nacional ha solicitado a los conductores transitar con precaución para evitar accidentes.

Los pobladores de Paracas, Tupac Amaru y San Andrés han suspendido sus actividades hasta que termine el evento natural, que empezó aproximadamente al mediodía.

El mismo panorama se registra en el desierto de Ocucaje, en la provincia de Ica, donde los vehículos transitan de forma lenta por la Panamericana Sur. Así lo han reportado los conductores en las redes sociales.

Fuertes vientos en Pisco. | Fuente: RPP / Edwin Herrera

Alerta del Senamhi

Cabe señalar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) amplió hasta hoy la alerta por incremento de vientos en la costa peruana, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h.

Las autoridades han solicitado a los autoridades tomar precauciones a fin de evitar accidentes. | Fuente: RPP / Edwin Herrera