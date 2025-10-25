Si vas al Callao este domingo, toma nota: desvíos y rutas alternas por la procesión del Señor de los Milagros

Este domingo, 26 de octubre, el Señor de los Milagros saldrá por cuarta vez en procesión del Santuario de las Nazarenas. Esta vez, la sagrada imagen llegará hasta el Callao a bordo del Nazareno Móvil, por lo que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha dispuesto que los servicios de transporte público modifiquen sus recorridos conforme avance el recorrido.

Según detalló la ATU, la Policía Nacional será la encargada de cerrar las calles y avenidas durante la procesión de manera progresiva. Conforme avance el recorrido, los vehículos de transporte público se desviarán por las siguientes vías:

Metropolitano

Cuando el Cristo Moreno recorra el Cercado de Lima, específicamente por la avenida Tacna, el servicio regular A y el Lechucero (madrugada) circularán por la av. Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, con parada en la estación Quilca.

Por su parte, el servicio regular C tendrá como última parada la estación Central. Y es que, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal de acuerdo con el avance de la procesión.

Corredor Azul

Los buses del corredor Azul circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola para retomar su recorrido por la av. Garcilaso de la Vega, con dirección a Barranco y Miraflores, cuando la procesión se encuentre transitando la avenida Tacna.

En el caso de los buses que se dirijan al Rímac, se trasladarán por la av. Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres, jr. Virú y retomarán su ruta por la av. Prolongación Tacna.

El servicio extraordinario 08 (SE08) llegará solo hasta el jr. Washington para retomar por las avenidas Uruguay y Venezuela hacia San Martín de Porres.

Cuando la procesión recorra la av. Tingo María, los buses irán por la av. Óscar R. Benavides, los jirones Ramón Cárcamo, Zorritos y Quilca, y la av. Garcilaso de la Vega hacia el centro de Lima. Hacia San Martín de Porres, irán por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Plaza 2 de Mayo, y la av. Óscar R. Benavides.

Corredor Morado

Cuando la procesión esté en la av. Tacna, el servicio 412 llegará solo hasta el jr. Virú con la av. Prolongación Tacna, en el Rímac, para retornar hacia San Juan de Lurigancho.

Aerodirecto Centro

Con dirección hacia el aeropuerto Jorge Chávez, los buses irán por la av. Nicolás de Piérola, la av. Tacna, jr. Zepita, jr. Sánchez Pinillo, Jr. Coronel Miguel Baquero, jr. Zorritos y las avenidas Tingo María y Óscar. R. Benavides para continuar su recorrido. En el sentido contrario, irá por la av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, jr. Zorritos, y las avenidas Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola.

Corredor Rojo

Cuando la procesión recorra la av. La Marina, la ruta 201 irá por las avenidas Universitaria, La Mar, De los Precursores, Los Insurgentes y Venezuela, en ambos sentidos.

La ruta 204 circulará por las avenidas Universitaria, La Mar y Los Precursores hasta la altura de la av. Faucett, en ambos sentidos.

Cuando se interfiera la av. Universitaria, las rutas 206 y 209 iniciarán y culminarán su recorrido en la av. La Marina, a la altura de la av. Universitaria.

Rutas regulares

Cuando la procesión recorra las avenidas Panamá y Sáenz Peña, en el Callao, los buses de transporte público regular irán por las avenidas Miguel Grau, Óscar R. Benavides, Federico Fernandini, Guardia Chalaca, entre otras.