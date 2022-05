Aumento de casos de la viruela del mono en el mundo

La exministra de salud Silvia Pessah saludó la decisión del Ministerio de Salud de declarar en alerta epidemiológica a los establecimientos de salud a nivel nacional ante la llegada de posibles casos de la viruela de mono tras la confirmación de casos de esta enfermedad en países como Reino Unido, Portugal y Estado Unidos.

La alerta del Ministerio de Salud tiene por objetivo fin de identificar, notificar e investigar casos compatibles de viruela del mono. Para Silvia Pessah, durante esta etapa se debe capacitar al personal de salud para garantizar estos tratamientos en caso se necesite, "a pesar de que se trata de una enfermedad leve".

"Es el primer pasito de los pasos siguientes que deben darse. Ahora el trabajo es interno: tenemos que garantizar que haya laboratorios de bioseguridad nivel 2 en el instituto nacional para que puedan tomar las muestras y las puedan analizar. Tienen que traer kits especiales para la evaluación de este virus y activar todos los mecanismos de emergencia", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, la especialista en salud pública estimó que el Ministerio de Salud ya estaría preparando la guía práctica para capacitar al personal en caso se reporte algún caso de esta enfermedad en el país; no obstante, señaló que "esto no va a ser masivo, no va a ser como la variola que tuvimos en los años 50".

"Es una enfermedad muchísimo más leve, la gente debe tranquilizarse y acudir al establecimiento de salud en caso se requiera. Si el Estado está preparado o no, creo que tenemos una oportunidad de oro para demostrar que sí podemos asumir esta responsabilidad en caso hubiera algunos casos, que seguramente, si hubiera, van a ser esporádicos", resaltó.

"Ahora es el momento de tener todas las alertas de activación, no cuando tengamos el primer caso, y por eso enfatizo que ya debemos tener el material de protección personal, definir cuáles son los puntos, si hubiera algún caso severo, donde se van a atender y, además, llamar al comité de vacunas para ver si tienen algunas inmunoglobulinas, si se requiriera", agregó.

La investigadora consideró que es "muy difícil" que se pueda repetir una situación cercana a lo ocurrido con la COVID-19 a nivel mundial debido a que los casos de la viruela del mono son "esporádicos" e incluso algunos "no tiene relación con otros"; sin embargo, precisó que se trata de una enfermedad que se transmite por contacto directo.

"En este caso puede haber diferentes brotes en diferentes partes del mundo, pero la situación es diferente porque la transmisión del virus es en otra modalidad, no es en la modalidad respiratoria", apuntó.



Perú declara la alerta sanitaria

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró a partir de hoy, 20 de mayo, la alerta sanitaria ante la llegada de posibles casos de la viruela de mono, luego de que se reportaran varios casos alrededor del mundo.

"Estamos declarando la alerta. Debemos estar generándola el día de mañana. En nuestro país, no tenemos ningún caso, pero sí está declarándose la alerta para prevenir cualquier eventualidad", manifestó el titular del Minsa, Jorge López.

"Hay que tener los cuidados, como todos; y el monitoreo de nuestra población continua", añadió, tras precisar que aún no se han reportado casos de esta enfermedad en el Perú y adelantar que se evaluará la compra de vacunas para prevenir este mal.

La viruela del mono, enfermedad habitualmente endémica en África, tiene como síntomas principales fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones cutáneas, especialmente en la cara, y expandirse a otras partes del cuerpo.

Varias decenas de casos sospechosos o confirmados de viruela del mono se han detectado desde principios de mayo en Europa y América del Norte, lo que hace temer un inicio de propagación de esta enfermedad a nivel mundial.

