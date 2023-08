Detector de Mentiras | Vladimir Cerrón dice que 'Los dinámicos del centro' "solo está en la cabeza e invención" de enemigos de Perú Libre

Congreso Vladimir Cerrón

En declaraciones a la prensa, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se refirió a la investigación denominada 'Los dinámicos del centro'. "Esa famosa organización criminal solo está en la cabeza y en la invención de quienes han querido desatar una guerra política contra el partido", dijo.

Que no te engañen. Esto es mentira.

La investigación a la presunta organización criminal 'Los dinámicos del centro' no es un invento. De hecho, el primer indicio del caso lo tenemos en el 2018, cuando la Contraloría de la República informó sobre posibles irregularidades en la entrega de licencias de conducir que involucraban a funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, según señaló el propio contralor Nelson Shack.

En 2021, el Ministerio Público abrió una investigación por supuesto lavado de activos vinculada a esta presunta organización criminal, luego de que se detuviera a 27 trabajadores y funcionarios implicados en el caso. A ellos se les imputan delitos vinculados a la administración pública dentro del Gobierno de Junín para obtener beneficios económicos y luego realizar actos de lavado de activos.





Vladimir Cerrón, secretario general y fundador de Perú libre, visitó el Congreso por el aniversario del partido. | Fuente: TV Perú

Nueve involucrados en el caso no llegaron a ser detenidos al no ser ubicados por la Policía, entre ellos exsecretarios del partido Perú Libre cercanos a Vladimir Cerrón. Que no te engañen, el caso 'Los dinámicos del centro' es real y continúa a cargo del Ministerio Público, quien continúa dictando órdenes de captura contra implicados en el caso que se encuentran fugados.