Detector de Mentiras: ¿lloverá por seis meses de manera extrema en 23 regiones del Perú por el Fenómeno El Niño?

Javier Núñez, entrevistado frecuente en diversos programas para hablar sobre el Fenómeno El Niño, dijo lo siguiente: "Es un Niño Global y nos puede tropicalizar por seis meses con lluvias extremas (...) y va a llover en 23 regiones, no en 16".

Que no te engañen, esto es mentira.

Es falso que el Fenómeno El Niño nos pueda "tropicalizar", pues el Perú ya es un país tropical, según el Senamhi y la Organización Mundial de Meteorología.

También es mentira que vaya a llover por seis meses de manera extrema, pues no existen registros, en la historia del Perú, de que haya llovido por tanto tiempo en un mismo lugar. Esto no puede ocurrir, además, porque hay leyes físicas que no lo permiten y por los cambios de estación que controlan la lluvia.

Tampoco es cierto que vaya a llover de manera extrema en 23 regiones. No es posible debido a la geografía de las mismas. Según especialistas consultados por RPP, y tras revisar la data histórica del Senamhi, la tendencia principal de El Niño en el Perú es que se produzcan lluvias en el norte y sequías en el sur.

Que no te engañen, si bien hay que prepararnos para un Fenómeno El Niño que se espera de moderado a fuerte, es falso que vaya a llover de manera extrema por seis meses en todo el país.

