Chiclayo: precio del limón se triplica y ventas disminuyen en un 50%

Una comerciante del mercado La Paradita dijo que antes el cuarto de ciento costaba entre 2 y 3 soles, pero ahora se vende entre 6 y 8.

El precio del limón en diferentes mercados de la ciudad de Chiclayo se ha triplicado debido a la baja producción del insumo. Una comerciante del mercado La Paradita de Chiclayo dijo que, dependiendo de la calidad y tamaño, antes el cuarto de ciento del cítrico costaba entre S/2.00 y S/ 3.00, pero ahora se comercializa entre S/ 6 y S/ 8, variación que ha generado la disminución hasta en un 50% de las ventas.

Además, detalló que en cantidad, es decir por sacos, los limones se encontraban entre 50, 60 y 80 soles el saco, pero ahora lo encuentran hasta en 250 soles, esto debido a la poca producción que hay durante estos meses.

En tanto, el productor Emeterio Mayanga dijo que es probable que el precio de este cítrico continúe en aumento durante todo agosto, setiembre y octubre pues no hay siembra del insumo. Detalló que de mil productores de Olmos, un 80% no tiene en venta el cítrico.

Midagri descarta desabastecimiento

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el reciente incremento en el precio del limón se debe a factores estacionales propios del cultivo, reiterando que esta situación es temporal y que no habrá desabastecimiento.

Según el Midagri, aunque el limón es un cultivo permanente y se produce durante todo el año, tiene un ciclo fenológico anual que determina épocas de mayor y menor producción. Actualmente, en los meses de agosto y septiembre, el limón entra en una fase de menor cosecha, lo que reduce la oferta disponible en los mercados.

Este comportamiento estacional es conocido por productores y comerciantes, y es habitual que durante este periodo se registre un alza en los precios. La variación responde directamente a la ley de oferta y demanda: a menor oferta, los precios tienden a elevarse.

Actualmente, el precio del limón bordea los S/ 6 soles por kilo, lo que representa un leve aumento en comparación con el mismo periodo del año 2024. No obstante, los precios mayoristas reportan que el limón en bolsa se encuentra a S/ 2.50 soles el kilogramo y el limón sutil en cajón a S/ 2.72.

A pesar de que la producción se encuentra en su fase baja, no está detenida. Se espera que en las próximas semanas se inicie la recuperación de la oferta, lo cual hará que los precios tiendan a normalizarse progresivamente. El ministerio destacó que el mercado ha registrado comportamientos similares en años anteriores sin que ello afectara el abastecimiento general.