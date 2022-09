Tareas pendientes del Congreso, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

El hemiciclo del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República

¿Algún congresista habrá quedado convencido de que Willy Huerta es la persona indicada para dirigir el Ministerio del Interior? Al término de su interpelación, Huerta repetía que no ha recibido, al menos por ahora, ninguna orden para retirar al coronel Harvey Colchado del equipo que investiga la corrupción en el Poder. El ministro trató de presentarse como un funcionario respetuoso de la ley, que defiende la institución policial y asegura inspirar su acción en un Plan de seguridad multianual, riguroso e imparcial. Pero no asumió ningún compromiso en defensa de un oficial sobre el que pende una intervención directa del presidente Castillo para que sea expulsado de la Policía.



Tampoco supo explicar las razones por las que el presidente y él firmaron la remoción de los tres oficiales de mayor jerarquía, para reemplazarlos sin criterio. Interrogado si se ha nombrado como Jefe de Estado Mayor a un general implicado en ejecuciones extrajudiciales, Huerta contestó que el general no ha sido condenado, que solo se halla sometido a una investigación fiscal. El ministro pretendió también que las cifras sobre delincuencia muestran una mejora, pero no citó la cruel realidad contenida en los informes del INEI. ¿Los prefectos convocados en Palacio de Gobierno? Se pagaron, según él, ellos mismos el costo de sus desplazamientos. Huerta no reconoce que la danza de ministros y comandantes generales perjudica el funcionamiento de la Policía y en consecuencia favorece a la delincuencia.

El Congreso tendrá que decidir si censura o no a Willy Huerta, sin duda después de pronunciarse sobre el ministro de Transportes. Y claro, de elegir a su propio presidente, que todos quieren de consenso, aunque se multipliquen los postulantes al cargo y se silencie lo que unos saben sobre otros. Por ahora lo único aprobado es la suspensión de cuatro meses que se impuso al abusador sexual. Él mismo votó a favor de su sanción.



Las cosas como son