Ley contra la usura pone a los micro y pequeños empresarios en manos de extorsionadores, dice Ilich López

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, se refirió a la Ley contra la usura y precisó que se trata de una medida populista. Asimismo, consideró que esta norma lo que hace es poner a los micro y pequeños empresario "en bandeja de plata" para los extorsionadores.

"La mal llamada Ley contra la usura ha sido una ley populista en el Congreso anterior. Al micro y pequeño empresario que se demora cinco, diez, quince días y no paga a tiempo le suben la tasa de interés. Pero como hay una ley de topes, ya no pueden subir a pesar del riesgo. Entonces le dicen que ya no puede recibir el crédito de esa entidad formal. Se va a otra entidad financiera y le dicen lo mismo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"¿A dónde recurren si la banca formal no les da crédito? Lógicamente, al crédito informal, que es el crédito por extorsión gota a gota. Entonces esta ley lo que ha hecho es poner en bandeja de plata, sobre todo a los micro y pequeños empresarios, en las manos de los extorsionadores gota a gota, con dinero del narcotráfico, dinero de la corrupción y otros dineros sucios", agregó.

Como se recuerda, la ley que fija topes a tasas de interés prohibe la capitalización de intereses y el cobro de penalidad u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito.

Además, las comisiones que se cobren deben implicar la prestación de un servicio adicional o complementario a las operaciones ya contratadas por el usuario. En caso se identifiquen clausulas abusivas "en materia de tasas de interés, comisiones o gastos" en los bancos, la SBS deberá sancionarlos.

"El Estado peruano ha sido permisivo al abrirle las puertas a la delincuencia"

En otro momento, López se mostró a favor de la Ley de terrorismo urbano y señaló que el Estado peruano ha sido demasiado "permisivo" con la delincuencia.

"Consideramos que la organización, la persona que es capaz de empuñar un arma, de trasladar una granada, de utilizar un fusil, está haciendo terrorismo y debe ser encausado por ese delito. El Estado peruano ha sido permisivo desde hace mucho tiempo en abrirle las puertas a la delincuencia, sobre todo teniendo distintas posiciones. No hay una coordinación entre entes del Estado: Fiscalía y Policía", finalizó.