Pedro Castillo también habría plagiado varias páginas de su tesis de maestría. | Fuente: Andina

Un reportaje del dominical Panorama presentó al doctor Gerardo Gaitán, quien figura como asesor en la tesis de maestría de de Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes. En el reportaje, Gaitán negó haber sido asesor del trabajo, sino que solo fue profesor de la pareja presidencial.

“Quien habla no ha participado como asesor de esta tesis, yo he sido profesor de un curso y el profesor no es el asesor. Cómo voy a ser asesor, sería un asesor informal y el asesor informal no tiene ningún valor”, señaló en declaraciones al programa periodístico.

La tesis de maestría del presidente Pedro Castillo fue realizada luego de que la escuela César Vallejo llegara a Tacabamba para abrir un centro de maestros en el local municipal, que ofrecía descuentos y beneficios a los profesores para realizar tesis de grado.

Cabe mencionar que la tesis en cuestión habla de la importancia del enfoque de género en el aprendizaje de los niños, a pesar de que el actual presidente se ha mostrado en contra del mismo en varias entrevistas.

A las denuncias de plagio también se suma una serie de preguntas cuestionadas por el programa periodístico, supuestamente realizadas a un grupo de 28 estudiantes de dos aulas. Estas incluyen preguntas como “¿Para qué sirve la Sunat?”, entre otras.

NUESTROS PODCAST

¿Cuáles fueron las causas de la hepatitis en niños? Algunos presentaron vómitos y diarrea - Espacio Vital

Durante octubre-noviembre de 2021, los médicos de un hospital infantil en Alabama en Estados Unidos identificaron cinco pacientes pediátricos con hepatitis grave. ¿Cuáles fueron los hallazgos de esta investigación? el doctor Elmer Huerta lo explica.