Trasladan a Challapalca a reos implicados en motín en el penal de Cajamarca

El traslado fue ejecutado por 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.
El traslado fue ejecutado por 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE. | Fuente: INPE
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Entre los presos trasladados, se encuentran presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales involucrados en delitos de extorsión, secuestro, robo, sicariato y feminicidio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 15 reos del penal de Cajamarca al establecimiento penitenciario de Challapalca, en Tacna, después de que protagonizaran un motín y tomaran de rehenes a dos agentes de seguridad el pasado sábado, 30 de agosto.

En una nota de prensa, el INPE precisó que el traslado busca mantener el orden y la seguridad en el penal cajamarquino y, además, contrarrestar actos ilícitos que se estarían realizando desde su interior.  

Entre los internos trasladados, se encuentran presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales involucrados en delitos de extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato, feminicidio agravado, tales como Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez, de los ‘Gatilleros del Callao’; Darwin Jhonatan Zapata Carrillo, miembro de los ‘Boca Seca de Bellavista’ y sentenciado a cadena perpetua; Neil Armstrong Abad Mogollón, cabecilla de los ‘Pumas de Paita’; y Gilmer Eduardo Pajares Noriega y Fernando Gary Jara Saona, de los ‘Malditos de Simón Bolívar’.  

También figuran Pedro Antonio Guailculba Guailculba (venezolano), Carlos Daniel Nicolás Vera, Jhonatan Nicolás Vera, Carlos Alberto Castillo Camacaro y Ryutaro Araki Sánchez Becerra.

INPE determinó que estos internos representaban un peligro latente en penal de Cajamarca

El jefe de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé Peña, informó que a raíz de los hechos suscitados el sábado pasado, se dispuso como acción inmediata el traslado de estos internos e imponer el principio de autoridad en ese centro de reclusión.

La directiva del INPE estableció que la permanencia de los mencionados internos genera un latente, inminente y grave riesgo de seguridad contra la población penal, personal de seguridad, instalaciones y comunicaciones de ese establecimiento penitenciario.

Cabe precisar que el traslado fue ejecutado por 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, 30 GOES de la Oficina Regional Norte Chiclayo y 30 de la región Lima, y se realizó en simultáneo con un operativo de requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7 del penal cajamarquino.

Challapalca Tacna Penal de Cajamarca INPE

