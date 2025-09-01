Betssy Chávez fue trasladada al hospital María Auxiliadora "como medida de prevención", informó el INPE

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El INPE subrayó que el traslado al hospital se llevó a cabo siguiendo recomendaciones médicas | Fuente: Andina

Esta mañana, la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, fue trasladada desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora por indicación médica y como medida de prevención, según comunicó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La medida se tomó luego de que Chávez Chino continuara con su huelga de hambre, absteniéndose de consumir alimentos y agua, lo que podría haber puesto en riesgo su salud.

Al respecto, Raúl Noblecilla, su abogado, responsabilizó de esta situación al gobierno de la mandataria Dina Boluarte.

"Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle", escribió en sus redes sociales.

#INPEinforma | El INPE comunica que hoy, lunes 1 de setiembre, por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora. pic.twitter.com/HX82lDU1jm — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 1, 2025

Pedro Castillo pidió a Betssy Chávez terminar con huelga de hambre

El exmandatario Pedro Castillo pidió a Betssy Chávez deponer la huelga de hambre que acata desde hace más de seis días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Hago un llamado a la doctora Betssy Chávez Chino para que deponga su actitud, su medida de lucha, de huelga de hambre, indicándole que al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto con un madero encima, sino acompañándola en sus luchas permanentemente", expresó Castillo durante una audiencia en el marco del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.