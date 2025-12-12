Trece detenidos y 25 inmuebles allanados en megaoperativo contra 'Los Intocables de Huacho'

Según la Policía, el operativo tuvo como objetivo desarticular a esta organización investigada por los presuntos delitos de falsedad ideológica, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos.

Trece detenidos y 25 inmuebles allanados fue el resultado de un megaoperativo realizado en Huaura - Huacho, Chancay, Lima y la región La Libertad, contra la organización criminal 'Los Intocables de Huacho', informó a RPP la Dirección Nacional de Investigación Criminal, a través del grupo especial Contra el Crimen Organizado.

En las viviendas allanadas también se encontró ocho celulares y otros documentos recabados para la investigación.

Según pudo conocer RPP, el megaoperativo tuvo como finalidad la desarticulación de la organización criminal quienes son investigados por los delitos de falsedad ideológica, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos.

El operativo se realizó en un trabajo en conjunto de la Dirección de Operaciones Especiales, Unidad de Desactivación de Explosivos, Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.

¿Cuál era su modus operandi?

De acuerdo con la información policial, 'Los Intocables de Huacho' operaban desde el 2018, bajo la fachada de escuela de conductores y centros médicos, y se presume contaban con apoyo de funcionarios de la gerencia regional de Lima, y Municipalidad provincial de Huaura.

Además, según la PNP, se dedicaban a la captación irregular de clientes para la obtención, revalidación y recategorización de manera ilícita de distintos brevetes.

Por otro lado, la Policía indicó que cobraban a sus clientes entre S/ 2,500.00 a S/ 4,500.00 soles.

Asimismo, la PNP señaló que operaban a través de dos modalidades: presencial, donde garantizaban la aprobación en todos los exámenes y una segunda modalidad, pidiendo al cliente su huella dactilar en silicona para que terceros realicen los trámites.