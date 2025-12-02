Últimas Noticias
Asesinan a hombre cerca de la Municipalidad de Huacho: víctima habría sido interceptada por sicarios

Redacción RPP

·

Según los vecinos de la zona, la víctima se trataría de un motociclista extranjero. La Policía viene revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del crimen.

Lima
La víctima sería un motociclista extranjero.
Un hombre fue asesinado en la intersección del pasaje José Olaya y la cuadra 6 de la avenida 28 de julio, paralela a la Municipalidad de Huacho, en la provincia de Huara, en la región Lima, según informó la Policía.

La zona ubicada cerca de la Plaza de Armas, en pleno centro histórico de la ciudad, fue cercada por los efectivos de la Policía Nacional tras el crimen.

Asimismo, se apersonaron hasta este punto peritos de criminalística para realizar el recojo de evidencia que ayude a identificar a los responsables del crimen.

Posteriormente, llegó al lugar personal del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver.

¿Quién sería la víctima?  

Según los vecinos de la zona, la víctima sería un motociclista extranjero, quien habría sido interceptado por sicarios.

Por su parte, la Policía viene revisando las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al punto del crimen para lograr identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Huara Inseguridad ciudadana Crimen Huacho

