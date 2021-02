Trujillo | Candidata de Fuerza Popular recibió vacuna por ser psicóloga en clínica que no atiende casos COVID-19

Olórtegui es candidata al Congreso de Fuerza Popular por la Libertad. | Fuente: Facebook: MACA Olórtegui 2021

La candidata al Congreso de Fuerza Popular por la región La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, recibió la primera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus en una clínica privada de Trujillo, donde se desempeña como psicóloga y pese a que ese centro médico no atiende casos de la enfermedad.

Olórtegui es psicóloga y trabaja en la clínica SANNA-Sánchez Ferrer de la ciudad de Trujillo desde 2017, dicho establecimiento no recibe a pacientes con la COVID-19. Sin embargo, recibió un lote de vacunas del Ministerio de Salud, las cuales sirvieron para inocular a 157 personas, según reveló el portal Investiga.

Niega aprovechamiento

Al respecto, la postulante al Legislativo descartó haberse aprovechado de la llegada de las vacunas a esa clínica y mucho menos haber pedido la inoculación. Según precisó, su primera reacción al enterarse que estaba en el padrón de beneficiados fue consultar si podía ceder su dosis a otra persona.

“Yo no me he aprovechado de esta situación. Es una situación que ha correspondido como personal de la salud, yo no lo he pedido, no he sabido que estaba en este padrón (…) Mi pregunta inicial ha sido saber si es que yo podía prescindir de esta dosis y esperar luego al final para ver si en el siguiente lote”, dijo Olórtegui al portal Investiga.

Dijo, además, que es necesario consultar al Ministerio de Salud sobre cómo elaboró los filtros para la selección del personal de salud que debía recibir la vacuna contra la COVID-19, así como los establecimientos a los que llegaban las dosis.

Al ser consultada sobre la falta atención de casos del nuevo coronavirus en la clínica, dijo que se le debía preguntar sobre eso al gerente.

“Habría que preguntarle al Ministerio de Salud cómo es que ha hecho sus filtros y su selección (…) Creo que el gobierno central como el Ministerio de Salud tiene que hacer una mejor gestión y un mejor filtro para que esto llegue de primera instancia a quienes lo necesitan con más rapidez”, sostuvo.

La candidata dijo que aún no ha tenido la oportunidad de comunicar a su partido sobre esta situación por temas laborales.

No es la única

Olórtegui no es la primera candidata de Fuerza Popular que ha recibido la inoculación contra el nuevo coronavirus, pues el postulante por Lima, Alejandro Aguinaga, también recibió las dosis, aunque él fue inoculado en secreto como parte del ‘Vacunagate’.

Precisamente respecto de este escándalo por las vacunas, la candidata de La Libertad dijo que las personas que participaron de esta trama de vacunación irregular traicionaron a la patria e incurrieron en total corrupción.

