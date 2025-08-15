Ataque en Trujillo: ¿qué se sabe de la explosión que dejó siete heridos y al menos 20 casas afectadas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La explosión ocurrida la última noche del jueves en Trujillo ha generado alarma y preocupación entre los residentes, dejando un saldo de siete heridos y causando daños en al menos 20 viviendas.

Las autoridades están investigando el incidente; que, de acuerdo con información preliminar, está relacionado con conflictos entre presuntas organizaciones criminales en la zona.

La detonación se produjo en una vivienda vinculada a un presunto integrante de la banda 'Los Pulpos'. Según información policial, la explosión fue un ataque de una banda rival, posiblemente 'La Jauría' o 'Nueva Jauría', en el marco de una disputa por el control territorial y actividades delictivas, principalmente extorsiones.

También se menciona la participación de una facción de 'Los Pulpos', conocida como 'Los Pepes'.

El estallido causó severos daños materiales en los alrededores, afectando estructuras en un radio de más de 100 metros. Entre los heridos se encuentra un adolescente de 15 años, quien, junto a otros afectados, recibieron atención médica.

Objetivo del ataque sería el domicilio de alias 'Bolaños'

Los vecinos de la zona han expresado su preocupación tanto por la seguridad como por los costos de reparación de los daños sufridos.

Por tanto, han solicitado un empadronamiento oficial para evaluar y registrar las pérdidas, con la esperanza de recibir apoyo para restaurar sus propiedades.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, visitó la escena y mencionó que el objetivo del ataque era el domicilio de un hombre identificado con el alias de 'Bolaños', quien tiene antecedentes penales por tenencia ilegal de municiones y está vinculado a la mencionada banda criminal.