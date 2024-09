“Alianza por la Amazonía” promueve bionegocios y seguridad alimentaria en Ucayali: ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo se está desarrollando?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad “Alianza por la Amazonía” se realiza en comunidades nativas en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya

Alberto Hart, director del proyecto “Alianza por la Amazonía”, indicó que esta iniciativa tierne como objetivo promover los bionegocios, la seguridad alimentaria y combatir la tentación de participar en economías ilegales, como el cultivo de la hoja de coca, en comunidades indígenas de la región Ucayali.

En el segmento “Yo muevo al Perú” de RPP, el funcionario indicó que se trata de un proyecto impulsado por el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) y la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta iniciativa busca dotar a las comunidades originarias de recursos necesarios que les permita tener una vida licita.

“El esfuerzo que se está haciendo en este proyecto de “Alianza por la Amazonía”, que ya tiene casi cuatro años funcionando, es promover que las personas no tengan la tentación de hacer cosas que no deben. Por ejemplo, si alguna vez fueron cultivadores de hoja de coca y se retiraron de ello, que no tengan la tentación de volver. Dotarlo de los medios, de los recursos económicos que les permita una vida licita, saludable y que les evite la idea de volver a los cultivos ilícitos”, dijo.

Este proyecto se realiza en comunidades nativas en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya, lugares donde se aplica el desarrollo de la acuicultura, piscigranjas y transformación de alimentos. Ahora se hace en Ucayali y anteriormente se aplicó en otros cinco departamentos de la Amazonia.

Sostenibilidad y beneficios económicos

Alberto Hart indicó que en la región Ucayali tienen más 17 de piscigranjas con más de 100 estanques que están produciendo 56 toneladas de carne de pescado mensualmente. Asimismo, dio a conocer que en el último año se ha generado 60 bionegocios y se obtuvo ventas por más de 1 millón de dólares.

“Allí estamos haciendo el desarrollo de piscigranjas, tenemos más 17 con más de 100 estanques con una productividad bastante alta. Estamos produciendo 56 toneladas de carne de pescado al mes, en un proceso muy cuidadoso con el medio ambiente, que les da a las comunidades nativas recursos importantes. En el último año hemos tenido 60 bionegocios y hemos podido asegurar ventas por más de 1 millón de dólares”, precisó.