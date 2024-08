Un proyecto de inversión de agua y saneamiento en el Perú puede durar más de 10 años en implementarse, según SUNASS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Casi cuatro millones de peruanos no cuentan con acceso al servicio de agua potable y más de 8 millones no tienen desagüe en sus hogares, según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Esta brecha se suele concentrar en regiones como Lima, Callao, Puno, Loreto, Piura y Huánuco, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Desde la urbanización Chanu Chanu, al sur de Puno, la señora Rosalía cuenta a RPP que todos los días debe pedirle agua prestada al vecino para poder cocinar y asearse. Bajo el sol, camina cuatro cuadras cargando dos baldes grandes llenos de agua y los lleva a su casa para que su familia la utilice durante el día. "Hace tiempo que no tenemos agua y nos afecta bastante porque necesitamos (...) para los niños, pero las autoridades no nos ponen. Todos los días [me estoy haciendo] invitar, medidita como oro, para lavar y regar. Quiero que [las autoridades] me apoyen y que me pongan agua acá", señala.

Rosalía, desde la urbanización Chanu Chanu en Puno, conversa con RPP sobre la falta de agua que experimenta hace varios años. | Fuente: Blas Condori, corresponsal de RPP en Puno.

Implementar un proyecto puede demorar más de 10 años

El 29 de agosto por la mañana, los vecinos de 64 asentamientos humanos ubicados en los distritos de Mi Perú y Ventanilla en la provincia constitucional del Callao, se movilizaron para exigir que el proyecto de agua y saneamiento que les prometieron hace 15 años se concluya. "Acá estamos indignados, en pie de lucha y pidiendo a la ministra [de vivienda] que cumpla con la firma del contrato. ¿Por qué? Esta firma del contrato ya está a puertas de que salga a la luz. Es un proyecto que viene de años, se ha caído tres veces y esta vez por falta política se está quedando”, dijo la vecina Delia Vargas a RPP.

El presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Saneamiento (SUNASS), Mauro Gutiérrez, resalta que la demora de los proyectos de inversión es una constante en varias zonas del país y pone como ejemplo el proyecto "Nueva Rinconada" que busca beneficiar a 400 mil habitantes de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El funcionario comenta que este proyecto se registró ante el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía en el 2011; sin embargo, se programó el inicio de las obras recién entre el 2019 y 2021. "Se necesita ser mucho más ágil. Hay iniciativas que pueden tomar, desde que aparece la idea hasta que se implementa, más de 14 años y en ese tiempo las demandas o el tamaño de la población aumenta. Vemos ciudades como Pucallpa o Piura que, en 20 años, prácticamente han duplicado su tamaño y esto va de la mano con un aumento de demanda del servicio", comenta.

Entre el 2004 y el 2023 la población urbana en el país aumentó en más de 2 millones de personas, siendo Arequipa, Piura y Pucallpa algunas de las que más se han expandido, indica un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). En esa línea, Carla Toranzo, CEO de la Asociación "Agua Global", sostiene que no se debe dejar de lado la visión a largo plazo al momento de presentar proyectos de agua y saneamiento.

"Las ciudades están creciendo de una manera más desordenada y eso puede encarecer el costo de las obras. Se deben reducir los plazos [de tiempo] que se necesitan para un expediente técnico, por ejemplo, [garantizando] una ingeniería de calidad. Hay que eliminar los tiempos en trámites, si no, uno llega a ejecutar las obras y todo ha cambiado porque no ha habido un planeamiento en general urbano adecuado", indica.

Agua por menos de seis horas al día

Los más de 30 millones de peruanos cuentan con agua durante 17 horas al día en promedio, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). Sin embargo, existen 1.2 millones de personas que tienen este servicio menos de seis horas al día. Los puntos más críticos se ubican al norte, en Tumbes y Piura, en casi toda la zona costera del Perú y en algunas localidades de Loreto, Cusco, Puno, Arequipa y Tacna, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua y Saneamiento (SUNASS).

"Tenemos más de un millón de personas que, a pesar de tener acceso a una conexión de agua, tienen menos de seis horas de servicio (...). El monto que se necesita para reducir estas cifras se estima en más de 120 mil millones de soles", detalla Mauro Gutiérrez, presidente de SUNASS.

El funcionario detalla que no es suficiente con conseguir ese dinero, sino que se necesita una ruta clara que identifique cuáles son las inversiones y prioridades que se deben desarrollar de forma ordenada. "Con aumentar las tarifas no es suficiente para reducir la brecha de agua y saneamiento. Se debe tener una estrategia integral de financiamiento de estas inversiones y establecer plazos estrictos para reducirla", refiere.

Por su parte, Toranzo señala que se debe considerar las particularidades de cada región al momento de planificar proyectos. "Algunas regiones necesitan el cierre de brecha de infraestructura, mientras que en otras, las personas solo reciben una hora de agua al día y en la madrugada. En otras regiones probablemente los índices de calidad del agua que reciben tampoco son los adecuados. Hay que solucionar según la problemática de cada región", sostiene.

La experta indica que se deben revisar algunas normas que no permiten avanzar de forma rápida y adecuada. "Se debe eliminar de la normativa de gestión de obras públicas todos los aspectos burócratas innecesarios y de tramitología que solamente causan perjuicio. Y eso se debe hacer a lo largo de todos los pasos del proyecto de inversión pública, desde que se gesta la idea, la preinversión, el expediente técnico de ingeniería, la ejecución de la obra y hay que cuidar principalmente el tema de calidad", considera.

Alrededor de 12 millones de personas en total no cuentan con agua o saneamiento en el Perú, según el INEI. Esta es una realidad que las instituciones no han logrado solucionar, pese a las promesas que se realizan en cada campaña electoral. Con las Elecciones Generales 2026 cada vez más cerca, es importante saber cuáles son las propuestas para enmendar este problema con gestiones efectivas a largo plazo.