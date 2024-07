Veinte empresas de Gamarra estarán en Colombiamoda 2024, la feria de vestir más importante de América Latina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con el objetivo de que más empresas peruanas se conviertan en exportadoras de prendas de denim (conocidas como jeans) y otros tejidos planos, el proyecto Nuevo Mundo Sin Fronteras llevará a 20 marcas de Gamarra a la feria Colombiamoda 2024, que se realizará entre el 23 y 25 de julio en la ciudad de Medellín.



Estas 20 marcas, que tienen sus orígenes en el emporio comercial de Gamarra, llevarán a Colombiamoda una colección exclusiva de prendas en telas denim, las cuales serán exhibidas en el stand de Nuevo Mundo Sin Fronteras.

Colombiamoda es considerado el evento textil más importante de América Latina y este año celebrará su 35 aniversario. La feria es realizada por el instituto colombiano Inexmoda con el objetivo de fortalecer y dinamizar el sistema moda a nivel latinoamericano.

Manuela Gómez, jefa de internacionalización de Inexmoda, conversó este jueves con RPP y explicó cuán importante es este evento y cómo beneficia a la industria peruana del denim. "Colombiamoda, tras 35 años desarrollándose anualmente, se posiciona hoy por hoy como el escenario más integral en términos de conocimiento, muestra comercial y tendencias. No solamente tenemos marcas exhibiendo sus productos, sino que también tenemos todo un espacio de actualización y relacionamiento para que compradores y visitantes, que son más de 70 mil personas que transitan este espacio cada año, se actualicen en todo lo que está sucediendo en la industria", dijo en principio Manuela Gómez.

"El denim es una categoría insignia para promover las oportunidades a nivel global y Perú tiene una capacidad textil y de desarrollo de producto muy fuerte que puede tener una gran exposición en este escenario (Colombiamoda). Es por eso que en esta edición van a participar 20 marcas, a través de una iniciativa de Nuevo Mundo, para poder exportar mucho más hacia mercados potenciales como Estados Unidos", agregó.

Gómez resaltó que la participación peruana en Colombiamoda será posible gracias a una iniciativa de la empresa peruana Nuevo Mundo, "que vio una gran oportunidad de invitar y convocar a las marcas de producto terminado de Gamarra con un potencial exportador, pero que todavía tienen unas brechas enormes para saber cómo llegar a estos mercados internacionales".

Cabe señalar que estas 20 marcas que irán a Colombiamoda 2024 pasaron por un proceso auditor de Nuevo Mundo Sin Fronteras, en el que participaron también las globales The LYCRA Company, productor de fibras innovadoras como las de spandex; y Archroma, especializado en productos químicos que atiende a los mercados de textiles.



Boris Schwartzman, gerente de marketing de Nuevo Mundo, destacó esta alianza con The LYCRA Company, Archroma e Inexmoda, pues "es una coyuntura única" para dar a conocer al mundo la excelente calidad de los productos peruanos.

"Estas marcas de Gamarra hacen jean extraordinario que puede estar en cualquier parte del mundo, pero ¿por qué no se conoce afuera? son marcas muy chiquitas que hacen un excelente producto pero no tienen cultura de exportación, o sea nunca han exportado, no sabrían ni por donde comenzar", sostuvo. "Entonces, nos hemos juntado acá porque hay una gran oportunidad afuera, es una coyuntura única que no se ha dado antes", mencionó Boris Schwartzman.

