Empresarios de Gamarra piden al Ejecutivo que se cumpla la ley de compras estatales para reactivar 100 mil mypes

Representante del gremio de empresarios indicó que, durante su mensaje por Fiestas Patrias del año pasado, la presidenta anunció compras por más de S/500 millones que no se ejecutaron.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, señaló que si el Gobierno aplicara la ley de compras, se impulsaría la reactivación de 100 mil mypes, lo que generaría 1 millón de puestos de trabajo. Sin embargo el sector viene esperando la demanda de entidades y la utilización del fondo destinado para tal fin.

"La presidenta Boluarte, sus ministros, los gobiernos regionales, deben cumplir la ley para tener una verdadera reactivación económica. Si solo se cumpliera esta ley, se reactivarían 100 mil mypes y ayudarían a generar 1 millón de trabajos en un año. Pedimos a la presidenta Dina Boluarte que haga cumplir la ley. No tiene que hacer nada extraordinario, no tiene que pedir un presupuestos extraordinario ni gastar de las arcas del Estado porque existe un fondo de S/15,000 millones", declaró para Correo.

Saldaña indicó que la Presidenta, en su mensaje por Fiestas Patrias del año pasado, anunció compras por más de S/500 millones; sin embargo, hasta el momento no se ejecutaron. Incluso, a inicios de este año, se anunció la convocatoria para la compra de kits escolares, pero la campaña escolar ya pasó y no realizó.

"Hay una demanda del Ministerio de Defensa de 4 millones de prendas, pero no tienen presupuesto; si el presupuesto no está en el Ministerio de la Producción, no existe. El Ministerio del Interior, ha demandado S/ 500 millones, pero no tiene presupuesto, que depende del Ministerio de Economía, que debe transferir al Produce para que se activen los núcleos ejecutores y puedan comprarles a las mypes. También se ofreció comprar kits escolares: estamos en julio y recién este mes saldría la convocatoria por unos S/ 290 millones, que ya será para el próximo año", explicó.

Invierno impulsa las ventas en Gamarra

Las ventas en el emporio comercial se dividen por temporadas. En esta, que es de otoño-invierno, la venta de ropa abrigadora, frazadas y colchas está ayudando a dinamizar los despachos de mercadería y se están renovando los stocks, según la demanda. Según señala la presidenta del gremio, esta campaña representa casi el 50 % de sus ventas.

"El frío ayuda a reactivar al sector. En 2023, tuvimos dos problemas. En Lima no hubo invierno y el norte tuvo una seria crisis por el clima. Esto nos generó pérdidas de al menos 20 % de la campaña mayorista. En Lima no hubo invierno, nos generó 20% de pérdida adicional", añadió.

Finalmente, enfatizó que los comerciantes ponen "sus esfuerzos y esperanza para que las ventas de junio y de julio ayuden a compensar las pérdida registradas entre enero y abril de este año". Tienen la expectativas de superar el 50 % de las ventas totales del año en este segundo semestre el 2024.