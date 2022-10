Se ha eliminado "la llave de seguridad" para inscribir en Reniec la muerte de una persona, advierte exministro de Salud

Víctor Zamora precisó que el Ministerio de Salud no es "dueño de ese proceso" de certificación del fallecimiento de una persona, sino el Reniec. | Fuente: Andina

El exministro de Salud y médico especialista en salud pública, Víctor Zamora, señaló este vienes que existen tres razones que posibilitan el registro del fallecimiento de una persona en el Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil (Reniec) y evidencian una vulnerabilidad del sistema.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias Regional, Víctor Zamora se pronunció tras conocer el caso del prófugo Alejandro Sánchez Sánchez; dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña, luego que éste aparecía como fallecido en el Reniec y horas después volvió a aparecer como vivo en el sistema oficial.



"Altamente vulnerable"

Víctor Zamora explicó que la primera razón residen en el retiro de la "llave de seguridad" que existía en el sistema de registro de certificados médicos antes de la pandemia de la COVID-19.

"Antes se registraba el certificado de defunción, se llevaba a una oficina del Reniec que estaba en la municipalidad y el del municipio actuaba como un notario. Verificaba que era la firma, la huella digital del médico y procedía. Eso de allí desapareció con la pandemia porque todos los municipios cerraron, todas las oficinas de Reniec cerraron y no se podía llevar el certificado de defunción al municipio. Se eliminó ese proceso de verificación", dijo.



El exministro de Salud afirmó que la segunda razón para poder certificar el fallecimiento de una persona sin la adecuada comprobación es que muchos médicos no activaron su clave.

"El sistema de salud se vio tan abrumado por la cantidad de pacientes que fallecían que no se podían llenar todos los certificados médicos a ese ritmo, entonces el Reniec le pidió a todos los establecimientos de salud que enviaran los nombres de los médicos que iban a hacer los certificados y todos respondieron: el Ministerio de Salud, EsSalud, las clínicas. Pero no todos los médicos usaron su clave y cuál era su clave? el DNI. Muchos médicos no activaron su clave y puede ser posible que muchos hayan visto la utilización de su número de Colegio Médico y su clave. El sistema es altamente vulnerable", aseguró.



Además, Víctor Zamora precisó que la tercera razón es que el Ministerio de Salud no es "dueño de ese proceso" de certificación del fallecimiento de una persona: "Los médicos solamente certifican y todo el proceso de registro lo hace el Reniec. Todo el software el sitema de cómputo están en manos absolutamente del Reniec".

"El sistema se vuelve frágil"

El exministro de Salud insistió que la falla está dentro del sistema del Reniec para registrar fallecimientos y también nacimientos, ya que los sistemas de seguridad se redujeron durante la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora no han sido restablecidos.



"Es el propio Reniec que sacó una norma interna para reducir para poder agilizar los procesos de registro que la pandemia producía. Redujo los niveles de seguridad prexistentes, pero no le agrega mecanismos de seguridad. Por lo tanto, el sistema se vuelve frágil", manifestó.

