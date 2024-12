Vocero de ANGR: Ausencia de ministros en Consejo de Estado Regional "ha sido una falta de respeto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Gobernadores regionales suspendieron participación en Consejo de Estado en Piura por "ausencia de ministros"

Jorge Pérez, vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), dijo en RPP que “ha sido una falta de respeto” la ausencia de ministros de Estado, de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del personal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la fecha inaugural del Sexto Consejo de Estado Regional (CER), realizada el miércoles 11 de diciembre. Ante esta situación, los gobernadores anunciaron a través de un comunicado que suspendión su participación.

“Grande fue nuestra sorpresa que no vinieron nuestros ministros, el PCM, no vino la presidenta. Estuvo solamente el señor de Educación y de Vivienda. Para nosotros ha sido una falta de respeto porque no es lo que se acostumbra. Ni siquiera estuvo el viceministro de gobernanza, el que planifica todo este proceso. Creemos que hay una descoordinación. Parece que no están funcionando bien los sistemas de comunicación adentro y hemos pedido que se suspenda”, dijo.

Como se sabe, se tenía previsto que el miércoles 11 de diciembre se lleve a cabo el Sexto Consejo de Estado Regional (CER), con la participarían de ministros de Estado y miembros del Ejecutivo, sin embargo, el evento fue suspendido por los gobernadores regionales debido a que las autoridades no asistieron. Es por ello que esta reunión se reprogramó para hoy, jueves 12 de diciembre.

En Ampliación de Noticias, el gobernador de Lambayeque indicó que esta reunión- que se hace trimestralmente- aborda temas importantes y atiende necesidades prioritarias del país por lo que es fundamental la presencia de la mandataria Boluarte y los ministros de Estado.

“Tenemos que asegurar la caja fiscal. La reunión es para prioridades y eso significa darle sostenibilidad al crecimiento económico de nuestro país. Vamos a hablar del recurso hídrico, de agua, desagüe, salud, educación, y entendemos que hay mil necesidades y no se van a poder dar solución a todos. Necesitamos esta reunión que se hace trimestralmente”, señaló.

Se espera llegada de Dina Boluarte y ministros de Estado

Jorge Pérez indicó que espera que este jueves se realice en Piura el Sexto Consejo de Estado Regional y que esperan la presencia de Boluarte Zegara junto a sus ministros.

“Hoy se prevé que venga la presidenta conjuntamente con los ministros. Nos sentemos a evaluar la prioridad del gasto porque necesitamos asegurar la caja fiscal. Pero no podemos dejar de cerrar brechas y proyectarnos al crecimiento económico de nuestra patria. Tenemos proyectos importantes. Tenemos que discutirlo acá. Nunca se ha visto esto de que parte de los gobiernos regionales el entusiasmo de crecer. El efecto de Chancay nos ha tocado esa alma de seguir creciendo y hacer grande nuestro país”, apuntó.

El vocero del Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales indicó que ha visto “algunas caritas de PCM que están enojadas” con ellos por reclamar. “Los veo un poco intranquilos. Es que falta esta parte de amor por el Perú. Para hacer política tienes que tener entusiasmo, amor, respeto y consideración. Y eso a veces pasa por tener a personajes que están al costado y hablan 20 mil cosas, pero no solucionan nada del pueblo. Y ahí tienes al pueblo totalmente contrariada con su autoridad porque no solucionamos los problemas que a ellos le están afectando”, agregó.