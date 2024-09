Amazonas: alcalde de Luya dice que incendio forestal en Lámud habría sido provocado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Amazonas "No tenemos certeza de quién lo haya causado": incendio forestal en Lámud fue provocado, dice alcalde de Luya

Amílcar Díaz, alcalde de la provincia de Luya, en la región Amazonas, alertó que los incendios forestales registrados en esta parte del país han consumido gran parte de los pastizales y también vienen afectando localidades turísticas de su capital, Lámud, como lo son los sarcófagos de Léngate y Tingorbamba, conocido como 'Pueblo de los muertos'.

En diálogo con RPP, adelantó que la emergencia en Lámud habría sido provocada, aunque no se tiene identificados a los responsables.

"No podría precisar si todos los incendios a nivel de la región de Amazonas son provocados, pero sí el incendio que se ha dado acá en Lámud, me comentan que sí es provocado, pero no tenemos la certeza de quién lo haya causado", dijo en diálogo con RPP.

La autoridad apuntó que las coordinaciones con el Gobierno Regional de Amazonas se vienen realizando mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER); sin embargo, desde el Gobierno central las soluciones "no se han dado inmediatamente", en referencia a una solicitud para el apoyo aéreo que hasta el momento no se habría concretado.

"Al parecer también les han dado mala información, porque han enviado un avión para un acantilado. Es imposible, ahí lo que se necesitaba era helicóptero para que puedan acceder, porque las zonas agrestes son precipicios profundos que dan al río Utcubamba, vinieron, hicieron un reconocimiento y luego nunca más aparecieron", comentó.

Ante esta invocación, aseguró que las autoridades pidieron retirar a los voluntarios que vienen apoyando en sofocar las llamas para facilitar las labores; sin embargo, la aeronave sobrevoló la zona en una sola ocasión.

"Aparte de que tenemos que reconocer que los incendios son provocados a veces por mal azar o por desconocimiento, eso no quita que cada vez que se suscitan debamos tener el apoyo del Estado, lo cual no lo hemos tenido", apuntó.

Dinero insuficiente de Foncomún

Díaz resaltó que la fortaleza de Kuélap, que se ubica en la región, no se ha visto afectada por la emergencia; sin embargo, este no es el caso de otros atractivos arqueológicos. Apuntó que la inversión para incentivar el turismo en dichos puntos se ha perdido.

"Toda la inversión que como Estado hemos hecho el año pasado en el acceso a los miradores, todo eso ya no existe ahora. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el Estado no nos puede apoyar para mitigar el incendio? ¿Cómo nos va a apoyar para poder resarcir esos daños y poner en funcionamiento nuevamente estos importantes restos arqueológicos?", cuestionó.

Destacó que el dinero del Foncomún que recibe la provincia de Luya, la más dispersa de Amazonas, sería insuficiente para resarcir los daños producto de los incendios.

"Con ello tenemos que hacer todo el esfuerzo para trabajar por 23 distritos dispersos (...) Me hablan de que hay un decreto que podría dar la emergencia, pero si se declara en emergencia no te acompaña con un presupuesto, o sea, casi de nada nos sirve porque la mayoría del decreto es de emergencia".