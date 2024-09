Adrianzén dice que aún no hay razones que justifiquen declarar en emergencia regiones con incendios forestales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en declaraciones a la prensa brindadas este lunes, descartó que, por el momento, el gobierno declare en emergencia las regiones afectadas por los incendios forestales registrados en los últimos días.

Cabe recordar que ayer, domingo, la Mancomunidad Regional Amazónica -integrada por Amazonas, Loreto, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, San Martin y Ucayali- a través de un pronunciamiento, solicitaron la "urgente" declaratoria de "emergencia ambiental" en sus jurisdicciones, "a fin de que se dé prioridad necesaria para la acción y atención de los incendios forestales".

No obstante, el premier descartó dicha declaratoria de emergencia pues, según dijo, no hay "razones tan críticas" que "justifiquen" dicha medida. Además, indicó que esa postura es compartida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"Nosotros seguimos evaluando la situación. Tengo que referir que estamos hablando de lugares muy puntuales (con incendios forestales), de lugares donde estamos interviniendo. En opinión del que habla, hasta este momento, y es una opinión compartida por Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando”, sostuvo.

Asimismo, descartó que nuestro país pida ayuda internacional para atender la situación, aunque dijo que "si llega a ser necesario, lo haremos oportunamente". "Confío que la solidaridad internacional será retribuida al país", subrayó.

"Tenemos capacidades muy limitadas"

No obstante, el premier indicó que el Estado se encuentra haciendo frente a los incendios forestales con "capacidades muy limitadas" en cuanto a la ayuda aérea para combatir los siniestros, debido a "condiciones climáticas".

"Con relación a nuestras capacidades, tenemos capacidades muy limitadas. Pero, agreguen a esas capacidades limitadas de aeronaves de ala fija, ala rotatoria de aviones y helicópteros, que hay lugares en el Perú que las condiciones climáticas no son favorables", sostuvo.

"En Amazonas, concretamente, donde tenemos focos de incendios importantes, activos en este momento, tenemos nubosidad, humo, además fuertes vientos; y esto ha impedido que nuestras aeronaves ingresen. Hay más de 4 vuelos que han ido sobre la zona, que han sobrevolado, y han tenido que regresar, porque la situación climatológica no lo permite, han tenido que volver", aseveró.

En ese sentido, Adrianzén sostuvo que se está trabajando "con la sociedad civil, con bomberos, nuestras FF.AA." para controlar los incendios. Además, hizo una invocación a las comunidades de las regiones afectadas para que cese la práctica de "quema de pastos" ya que, según dijo, esto habría causado todos los siniestros.

"Por favor, les ruego que cesen con la práctica de quema de pastos. Todos los incendios que se están produciendo a nivel nacional tienen origen humano, por eso (hago) este especial llamado a nuestras comunidades para que cesen con esta práctica que es, finalmente, la causante de ello", resaltó.

Finalmente, el premier se mostró optimista respecto a que la presencia de lluvias estaría contribuyendo a mitigar las llamas.

"Hasta ayer, nuestro reporte nos arrojaba 222 incendios a nivel nacional y, a excepción de dos regiones, Ica e Iquitos, todas las regiones tenían reportados incendios. Afortunadamente, ayer hacia el final de la tarde, se nos informó que, gracias a las lluvias que se están produciendo en la Amazonía, los incendios en Madre de Dios han sido apagados todos. Tenemos la noticia de que ha empezado a llover gracias a un friaje que ha entrado por la Amazonía, y eso está ayudando a combatir el incendio", manifestó.

"Hoy día se van a hacer nuevas supervisiones, vamos a tener el reporte final. Lamento y me conduelo con las víctimas que se han producido hasta este momento y con los heridos, pero seguimos trabajando", puntualizó.