CACC: "Una vez más vemos el distanciamiento del Gobierno con la Amazonía"

En Ampliación de Noticias de RPP, la presidenta del Consejo Amazónico de Cámara de Comercio (CACC), Ericka Sandy, se refirió al comunicado en conjunto realizado con la Mancomunidad de los Gobiernos Regionales y Consejo de Cámaras respecto a la grave situación generada por las sequías en nuestra Amazonía.

"Estamos preocupados porque una vez más vemos el distanciamiento del gobierno con la Amazonía. Durante muchos años que somos gran a´prte del territorio peruano, pero seguimos alejados. No puede ser que haya habiado más de 56 mil millones para el Fenómeno El Niño y La Niña y sabiamos que venia esta sequía y no se ha invertido absolutamente nada. No tenemos una declaratoria de emergencia", mencionó.

Sandy advirtió que se pudo prevenir el daño causado en la agricultura, sabiendo que se tendría este año un estrés hídrico que provocaría los incendios en esta dimensión.

"Sabíamos que venía este fenómeno y debiéramos tener un paquete claro de cómo vamos a enfrentar los incendios. Nuestros bomberos no están preparados, nuestra agricultura no estaba preparada: no hemos tecnificado ni optimizado la zona para la agricultura, no hemos un paquete a largo plazo de conservación hídrica", señaló.

Resalta la necesidad de parar con la quema de parcelas

Sandy explicó que, si bien el origen de estos incendios son las sequías, debido a la falta de lluvias en la zona amazónica. Sin embargo, resaltó un factor clave que estaría también incrementando la magnitud de las llamas: la quema de las parcelas.

"Pedimos a los gobiernos regionales y al central aplicar la ley, porque tenemos estas costumbres antiguas de quemar parcelas. Creemos que quemando las parcelas antes de las cosechas, nuestra agricultura va a seguir sobresaliendo y no es así", explicó.

Recalcó la falta de campañas para las zonas rurales donde se informe por qué no es bueno para la agricultura realizar esta práctica.