Amazonas: ciudadana extranjera intentó ingresar droga oculta en sus partes íntimas al penal de Bagua Grande

El pasado miércoles, 1 de octubre, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustraron el ingreso de droga al establecimiento penitenciario Bagua Grande. La mercancía ilícita iba a ser metida al establecimiento por una ciudadana venezolana en sus partes íntimas durante las visitas.

La extranjera fue identificada como Betzel Yeraldin Perez Golindano y traía la mercancía para su pareja Jhuberth Jair Linares Quispe, recluido por el delito de tráfico ilícito de droga en el penal, según informó el INPE.

Tras el hallazgo, los efectivos activaron todos los protocolos de seguridad y se comunicó el hecho a los representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Hecho similar en Arequipa

Una mujer identificada como Karla Huamán Olivas fue intervenida por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuando intentaba ingresar droga al penal de varones de Socabaya utilizando la modalidad de ingesta de cápsulas para evitar ser descubierta, informó la Policía Nacional del Perú.

Durante la intervención policial y del INPE, la mujer confesó haber ingerido sustancias prohibidas y procedió a expulsarlas voluntariamente.

Según su testimonio, habría ingerido alrededor de 40 cápsulas para entregarlas al interno Hener Huamán Morales que se encuentra en el pabellón C del penal de varones de Socabaya.

El hecho fue comunicado a la fiscal Zenaida Zuñiga Vilca y en su presencia se logró la extracción de 108 envoltorios tipo cápsula con marihuana, con un peso de 216 gramos.

