Difunden audio con amenaza a testigo para no declarar en investigación contra suspendido comandante de la PNP Víctor Zanabria

El mayor PNP Osmar Fabián señaló que un hombre identificado como emisario del “número uno” le pidió que no declarara ante la Fiscalía en contra de Víctor Zanabria Ángulo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Osmar Fabián Suárez, denunció haber recibido una amenaza telefónica el pasado 7 de septiembre. El oficial formalizó la denuncia ante la Comisaría de Condorcanqui, en la región de Amazonas.

“Mira, al grano. Te llamo para mandarte el mensaje del número uno: que evites hablar más de lo que sabes. Aparte, tú ya eres mayor de la PNP y lo sabes. Es fácil invitarte al retiro, ¿entiendes, no? Ahora es más fácil silenciar a alguien que pedir las cosas de manera corta”, se escucha decir al interlocutor, aún no identificado, en un audio difundido por el programa Cuarto Poder.

La advertencia ocurrió diez días antes de que Fabián Suárez fuera notificado para rendir declaración ante la Fiscalía. “Puntualmente me estaban pidiendo que evite dar declaraciones respecto a una investigación fiscal [que implica al suspendido comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria]”, declaró el mayor al citado programa dominical.

Zanabria Angulo, conocido con el apelativo de "Canario", enfrenta una investigación por parte del Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos peculado doloso, colusión agravada y abuso de autoridad. Estos hechos se habrían cometido cuando ejercía como jefe de la Novena Macro Región Policial de Arequipa y titular de la Unidad Ejecutora 022.

De acuerdo con la tesis fiscal, en 2020, el entonces jefe policial habría utilizado a quince agentes, durante su horario de servicio, como mano de obra en trabajos de construcción dentro del complejo policial, en beneficio del contratista Clever Freddy Colquehuanca.

Otra línea de investigación apunta a la presunta apropiación de una donación de 17 600 soles realizada por la minera La Soledad, destinada a financiar la remodelación del patio de armas de dicha región policial. El monto no habría sido debidamente registrado ni ingresado a las arcas de la Unidad Ejecutora ni de la institución.

Una tercera investigación está relacionada con presuntas irregularidades durante su gestión como director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial en 2022. Según el reportaje, Zanabria firmó resoluciones directorales que permitieron incluir cursos no aprobados en derechos humanos dentro del presupuesto anual y se autonombró docente de dichos cursos, sin pasar por concurso público. Testigos policiales protegidos afirmaron que el general no asistía a dictar clases y habría cobrado por talleres que, en realidad, fueron impartidos por suboficiales.

"Se van todos los que chocan con el hombre"

Respecto a esta última indagación, el emisario del “número uno” le sugiere en la llamada telefónica al mayor Fabián que declare ante el Ministerio Público que "ya pasaron varios años y no recuerdas los hechos, y si desean saber más cosas, que soliciten en la Escuela los documentos que están en el archivo".

“Mira, hijo, tú ya eres un oficial con años de servicio. No te voy a estar enseñando las cosas. Supongo que ya entiendes el mensaje. Al hombre lo tienen informado de todo”, continúa el interlocutor, quien condiciona la permanencia de Fabián Suárez en la institución al silencio del oficial. “Aparte, tú ya eres mayor indicado y lo sabes. Es fácil invitar al retiro, ¿me entiendes, no?”. A lo que Fabián responde: “Recién tengo 15 años de servicio y no tengo ningún problema en mi legajo para que me puedan invitar ni nada de esas cosas”. Su interlocutor concluye: “Igual, amigo. Y sabes, ahí se van todos los que chocan con el hombre”.

En palabras del mayor Osmar Fabián, “todos los que están investigados” por la Fiscalía, incluido Víctor Zanabria, estarían interesados en que él no brinde declaraciones ante el organismo público.