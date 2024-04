Actualidad Áncash: alertan que no hay avances en la construcción del hospital El progreso en Chimbote

El ministro de Salud, César Vásquez, llegó hace dos meses al distrito de Chimbote, región Áncash, para informar que se había reiniciado la construcción del hospital El Progreso, obra a cargo del Pronis; sin embargo, a la fecha no hay avances.

Así lo alertó el secretario general de la zona, Walter Quispe Lozano, quien indicó que hasta el momento el consorcio a cargo de la obra no ha comprado los aisladores sísmicos, los mismos que deben ser colocados para que el hospital sea construido.

“Yo quiero que ustedes entiendan que si no se va a traer los aisladores, este hospital no se va a hacer. Nos están engañando. Es un engaña muchachos. Estamos con esta situación desde el año 2021. Nosotros ya no creemos en la supervisión que ha contratado el Pronis. A los chinos se les ha pagado 3 millones de soles a la supervisión. ¿Qué trabajo han hecho? Totalmente irregular, malo, que no vale”, dijo Walter Quispe Lozano a RPP.

El secretario general también indicó que no hay un plan de trabajo ni tampoco se ha conformado una comisión de alto nivel para supervisar mensualmente la obra, cuyo avance hasta el momento no llega ni al 10% pese a que hace dos años empezó la construcción del hospital.

Áncash: alertan que no hay avances en la construcción del hospital El progreso en Chimbote | Fuente: RPP

La obra

La obra, valorizada en 62 millones de soles, fue licitada a mediados del 2021 a un consorcio chino, pero tras incumplir con los plazos de ejecución, se le rescindió el contrato. De esta manera, el Pronis hizo la segunda licitación para el saldo de la construcción y el Consorcio Salud Progreso obtuvo la buena pro; sin embargo, los vecinos han advertido que no hay interés en culminar la construcción.

A inicios de febrero de este año, el ministro de Salud, César Vásquez, estuvo en Chimbote para supervisar los trabajos. El titular del sector dijo que los trabajos se habían ya reiniciado y que en un año se debería culminar con la infraestructura según el compromiso del consorcio.