Áncash: dictan 18 meses de prisión preventiva contra sujetos acusados de montar falsa comisaría y agencia de encomiendas

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de una banda criminal acusada de montar una falsa comisaría y agencia de encomiendas en Chimbote, región Áncash, para estafar a las personas a través de internet.

Los imputados son Luis Segura Laurencio (31), Jean Pozo Paz (36), Grover García Verde (25), Paulo Rodríguez Díaz (29), Francisco Segura Quiroz (38), Santos Maldonado Espinoza (29) y Cristian Machay de los Santos (33).

A inicios de septiembre, la Policía Nacional los detuvo tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos de distintas partes del país.

El caso

Los afectados denunciaron haber sido estafados con la venta de productos a precios atractivos, principalmente motocicletas, que nunca llegaron a recibir.

El centro de operaciones era un local que había sido pintado con los colores de la Policía Nacional y en cuyo interior se halló indumentaria policial; lo que hacía creer que allí operaba una comisaría.

Las autoridades también descubrieron que al costado había una falsa oficina de una empresa de envíos. También encontraron un revólver, ocho municiones y clorhidrato de cocaína.