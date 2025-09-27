Fiscalía intervino el Gobierno Regional de Áncash por presuntas irregularidades en adjudicación de obra millonaria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino este viernes las instalaciones del Gobierno Regional de Áncash, tras las denuncias periodísticas sobre un presunto direccionamiento en una obra pública vial, valorizada en 170 millones de soles, que se ejecutó en la provincia de Antonio Raimondi.

La diligencia fiscal se realizó alrededor de las 11:45 a.m. y contó con la presencia del gobernador regional, Koki Noriega Brito, quien se encontraba en su despacho en el momento de la intervención.

Gobernador entregó su celular personal al equipo fiscal

A través de un comunicado, Noriega detalló que entregó su celular personal al equipo fiscal y, según su versión, no se hallaron indicios de corrupción en el equipo.

“En la lucha frontal contra la corrupción y en defensa de la transparencia, el Gobierno Regional de Áncash comunica a la población que todo lo actuado ha sido remitido a la Contraloría General de la República para su revisión”, señaló.

La autoridad regional también autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones, tributarios y bancarios para la investigación del Ministerio Público.

De acuerdo con la denuncia periodística, el Comité de Selección del GORE Áncash habría beneficiado al Consorcio Antonio Raimondi, a pesar de que había entregado información inexacta. Además, el consorcio tendría en sus filas a una de las empresas vinculada al denominado ‘Club de la Construcción’.