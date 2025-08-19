Últimas Noticias
PJ dicta detención preliminar contra policía que causó la muerte de su colega en una comisaría de Yungay

La familia del policía fallecido pidió que se haga justicia contra el colega que hizo el disparo.
La familia del policía fallecido pidió que se haga justicia contra el colega que hizo el disparo. | Fuente: Andina/Referencial
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Según las primeras investigaciones, el suboficial manipulaba su arma dentro de la dependencia policial y de manera accidental causó el disparo que mató a su compañero.

Áncash
00:00 · 00:33

El Poder Judicial dictó este lunes detención preliminar por siete días contra el policía Junior Ramírez Liñán, quien ocasionó la muerte de su colega Víctor Maguiña Guzmán tras dispararle en el rostro el pasado viernes dentro de la comisaría de Yungay, región Áncash.

Esta medida fue solicitada por la Fiscalía para que se pueda realizar las diligencias respectivas, como las pericias balísticas, absorción atómica y la revisión de las cámaras de seguridad.

Luego de los siete días, el Ministerio Público deberá resolver la situación de Junior Ramírez Liñán, quien es investigado por el presunto delito de homicidio calificado.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el disparo que acabó con la vida de Víctor Maguiña fue realizado presuntamente de manera accidental por su compañero cuando manipulaba su arma dentro de la comisaría.

Sin embargo, la familia del suboficial fallecido asegura que se trató de un ataque directo.

