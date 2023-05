Áncash: Dictan prisión preventiva para hombre que le arrancó parte del labio a su pareja en Huarmey

Áncash "Mi rostro no me lo va recuperar nadie", dijo la agraviada

La mujer contó que fue atacada por Cristian Purizaca en los exteriores de su centro de trabajo, un local de venta de celulares. | Fuente: RPP

El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra Cristian Alexander Purizaca Gutiérrez, quien le arrancó parte del labio a su pareja en la ciudad de Huarmey, región Áncash, informó el Ministerio Público de dicha provincia.

La agraviada de 27 años de edad exige la máxima sanción penal para él. Además, cuestionó las declaraciones de la abogada del imputado durante la audiencia virtual que realizó durante la mañana de este jueves.



"A pesar de que yo he sido la víctima, su abogada, siendo mujer y teniendo hijas mujeres diga de que yo le he provacado. Lo he entendido así, que lo que él ha hecho es cosa leve. ¿Ustedes ven la gravedad de lo que me ha hecho? Mi rostro no me lo va recuperar nadie. Solamente pido justicia", dijo.

Mujer señala que sujeto estaba ebrio

Ella contó que fue atacada por Cristian Purizaca en los exteriores de su centro de trabajo, un local de venta de celulares. Aseguró que él, en estado de ebriedad, intentó ahorcarla y le jaló del cabello. Sus compañeros de trabajo tuvieron que salir a defenderla tras el ataque, tal como se puede ver en las cámaras del local, pero su agresor ya le había arrancado parte del labio.

Asimismo, la agraviada indicó que su pareja, en medio de insultos, le reclamaba por no responder sus llamadas telefónicas y por salir tarde de su centro de trabajo. Además, reveló que no es la primera vez que ha sido maltratada por su pareja, quien ahora será trasladado al penal para cumplir la prisión preventiva por el delito de lesiones graves.

Ahora ella requiere de una cirugía compleja. Al no contar con los medios económicos para comprar las medicinas, viene recibiendo el apoyo de amigos y personas que se han solidarizado con su caso.