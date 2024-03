La institución perdió a casi la mitad de sus estudiantes para este 2024, mientras que aquellos que se mantuvieron vienen estudiando en aulas prefabricadas.

Áncash Áncash: el 70 % de los ambientes del Colegio Politécnico del Santa se encuentran en abandono

Los escolares están estudiando en ocho aulas prefabricadas y en un pool de 12 aulas, en donde también funcionan los talleres técnicos. | Fuente: RPP

Los alumnos y docentes del centro educativo Politécnico Nacional del Santa, en Chimbote, región Áncash, se han visto perjudicados debido al pésimo estado en el 70 % de sus instalaciones. Así lo denunció la directora del colegio, Bulili Álvarez Cueva.

Ante esta situación, los escolares están estudiando en ocho aulas prefabricadas y en un pool de 12 aulas, en donde también funcionan los talleres técnicos de carpintería, construcciones metálicas y electricidad.

"No tenemos patio, no tenemos zona de recreación para los estudiantes, no tenemos losa deportiva. Los profesores van a tener que idear algunas estrategias para el área de educación física, estamos con el otro espacio que también es una zona reducida, así que si hablamos de todo el terreno, prácticamente estamos en un 30 %", señaló.

Escolares dejaron la institución

Debido al reducido espacio que ocupan estas zonas, así como la deficiente infraestructura educativa en el colegio, se han visto obligados a realizar las clases de manera virtual.

En su reporte, la directora precisó que la población estudiantil en la institución se redujo a un 50 %, ya que antes tenía más de 700 alumnos. En 2024, se matricularon aproximadamente 350, pues muchos padres optaron por retirar a sus hijos debido a su estado de abandono.

Con el fin de reponer los daños en el colegio, de más de 60 años de antigüedad, el Gobierno Regional de Áncash indicó que el expediente técnico de la obra ya está casi listo, por lo que en abril se tiene previsto lanzar la convocatoria para el proceso de selección.